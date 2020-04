Come un Delfino 2 ci sarà?/ Anticipazioni: la storia di Alessandro e i suoi ragazzi..

Pubblicità

Come un delfino 2 ci sarà oppure no? In realtà potremo addirittura parla di una terza stagione se teniamo conto del film tv che ha visto come protagonista proprio Raoul Bova nei panni del sensibile e atletico Alessandro, ma la realtà è una sola: il finale che andrà in onda in replica oggi pomeriggio su Canale5 non avrà un seguito. Sono ormai passati sette anni da quando ci siamo chiesti per la prima volta se la serie potesse avere un seguito o meno, ma da allora non è cambiato molto visto che alla fine gli ascolti poco esorbitanti sono riusciti a far mettere da parte anche gli aspetti positivi della fiction che annovera nel cast non solo Raoul Bova ma anche Ricky Memphis, Giulia Bevilacqua, Tommaso Ramenghi, grandi volti molto amati dal pubblico.

COME UN DELFINO 2 CI SARA’?

A fare da cornice al tutto ci sono state le musiche di Ennio Morricone e anche il tema, il nuoto, molto interessante e seguito. Rimane il fatto che la serie ha portato a casa una media del 15% di share all'epoca e sicuramente non erano ascolti imponenti, al contrario di quello che sarebbero oggi. Alla fine Mediaset si è arresa senza confermare una nuova stagione e quindi Come un Delfino 2 non ci sarà, lasciando il pubblico pensare al bell'Alessandro di nuovo in vasca dopo la lunga trafila del doping, i lutti e i colpi di scena, proprio come lo vedremo oggi pomeriggio.



