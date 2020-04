Come un Delfino/Anticipazioni ultima puntata 18 aprile: Alessandro libero? (Repliche)

Pubblicità

COME UN DELFINO 2, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 18 APRILE

Come un Delfino 2 torna in onda oggi pomeriggio su Canale5 con quello che possiamo definire il finale di stagione. La corsa in replica della fiction con Raoul Bova si chiuderà oggi con l’ultima puntata e da sabato prossimo lascerà spazio a Lontana da te, la serie con protagonista l’amato volto de Il Segreto, ovvero Megan Montaner. Ancora è un po’ presto per pensare a quello che vedremo da sabato e, per adesso, non ci rimane che concentrarci proprio su questo finale di Come un Delfino 2 in cui il pubblico si ritroverà catapultato nei Campionati Italiani a squadre con i “Ragazzi del Sole” sono pronti per la competizione. Sono pronti per una nuova, entusiasmante sfida, con l’acqua e con loro stessi ma le sorprese non mancheranno soprattutto dopo quello che è successo la scorsa settimana.

ULTIMO COLPO AL CUORE PER ALESSANDRO IN COME UN DELFINO 2

Il ritorno di Don Luca in Come un Delfino 2 ha destabilizzato tutti e fatto tornare il sorriso ad Alessandro che oggi riceverà un altro colpo al cuore quando il ragazzo che è finito in coma e per il quale è finito nei guai per le accuse di doping, riaprirà gli occhi dopo il coma dei giorni scorsi. Sarà proprio lui, Rocco, a scagionare Alessandro confermando che lui non gli ha dato alcuna pillola o medicinale per aiutarlo e questo lo renderà finalmente libero, adesso per lui si apre la via verso il ritorno in vasca, lo vedremo gareggiare oggi pomeriggio o gli Scalese troveranno un altro modo per fargli del male e vendicarsi?



