Come Un Delfino/ Anticipazioni 11 aprile: Anna vuole salvare Alessandro.. (Repliche)

COME UN DELFINO, ANTICIPAZIONI EPISODIO 11 APRILE

Dopo quasi una settimana di pausa, Come un Delfino torna in onda oggi, 11 aprile, con una nuovo episodio ma non si fermerà qui. La serie con Raoul Bova continuerà ad andare in onda al sabato pomeriggio e lo farà oggi così come lo farà il 18 aprile prossimo ancora sulla questione della squalifica di Alessandro. La sua battaglia si sta facendo sempre più personale e tutto peggiorerà andando avanti. Nell’episodio di oggi scopriremo le manovre di Anna per riuscire a ribaltare la sentenza di Alessandro in appello non solo per evitare la condanna a tre anni di prigione per detenzione di sostanze illecite ma anche per la squalifica dalle gare di nuoto per i prossimi cinque anni. Come potrà ribaltare tutto e aiutare non solo Alessandro ma anche i suoi ragazzi?

NASCA PAGHERA’ A CARO PREZZO IL “RAPIMENTO” DI SUA FIGLIA?

Intanto, dall’altra parte, Nasca rischia di pagare a caro prezzo il “rapimento” di sua figlia, la piccola Alice, che lui stesso ha portato via dall’Istituto di nascosto, per poter trascorrere un po’ di tempo con lei ma i problemi non finiscono qui. Alle storie del protagonista di Come un Delfino si legheranno anche quelle dei ragazzi che lui stesso ha portato in vasca. Cos’altro succederà? Raoul Bova continua ad essere protagonisti di storie ispirate alla realtà e ha già annunciato di essere a lavoro su una serie che possa rendere omaggio agli eroi di questa Pandemia, dottori, infermieri e, soprattutto, la Croce Rossa. Per quel che riguarda Come un Delfino, salvo cambiamenti, il prossimo episodio è fissato per sabato 18 aprile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA