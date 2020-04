Come un Delfino/ Anticipazioni ultima puntata 18 aprile: Rocco si sveglia..(Repliche)

COME UN DELFINO, ANTICIPAZIONI ULTIMO EPISODIO 18 APRILE

Il finale di Come un Delfino è all’orizzonte. Con molta probabilità sarà proprio quello di sabato prossimo l’ultimo appuntamento con la serie tv con Raoul Bova nei panni di un ex campione di nuoto, Alessandro. Nella puntata che andrà in onda oggi vedremo il giovane finirà in prigione per poi uscirne e attendere a casa il processo contro gli Scalese. In bilico rimane Nico, uno dei suoi ragazzi, che potrebbe cedere alle richieste degli Scalese per avere i soldi utili per il suo intervento ma i colpi di scena sono dietro l’angolo quando al processo spunta Don Luca, il prete che li ha messi insieme e che tutti credevano morto. Sarà proprio lui a puntare il dito contro gli Scalese mettendoli per sempre con le spalle al muro e regalando a Nico la libertà, almeno psicologica.

NICO TORNA A CAMMINARE, ALESSANDRO E’ LIBERO?

Ad aiutare Nico ci penserà poi Spartaco che, ricevuta una grossa somma come pensione integrativa per il figlio, deciderà di aiutare il giovane che tornerà a camminare nell’ultima puntata di Come un Delfino. E Alessandro? Non solo troverà l’amore grazie ad Anna ma avrà finalmente l’occasione di tornare ad essere un uomo libero visto che Rocco si sveglierà dal coma e, a quel punto, potrà finalmente scagionarlo spiegando di non aver ricevuto alcun farmaco da lui. Inutile dire che ci sarà sullo sfondo il Campionato di nuoto che potrebbe rivedere Alessandro in pista ma le minacce e i pericoli per lui non mancheranno e metteranno a rischio Ugo e addirittura la sua Anna. Come finirà per loro?



