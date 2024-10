X Factor 2024, al via i live: ecco come votare

L’attesa è finita: oggi, giovedì 24 ottobre 2024, iniziano ufficialmente i live di X factor 2024. Sul palco si esibiranno sono 12 i cantante che, divisi in quattro squadre guidate da Giorgia con i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi, si esibiranno per conquistare il pubblico e sperare di passare alla seconda puntata scongiurando il rischio dell’eliminazione. Fondamentale, per tutti i concorrenti è il sostegno del pubblico sia per superare la prima manche che la seconda.

Sono diversi i metodi che permettono di sostenere i vari concorrenti e regalare al proprio concorrente preferito l’accesso alla seconda puntata. Per votare il cantante preferito, sono cinque le modalità con cui esprimere la propria preferenze. Scopriamole tutte.

Tutti i modi per votare i cantante di X Factor 2024

I cantanti di X Factor 2024 possono essere votati tramite web collegandosi al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi oppure loggandosi con Facebook, Apple o Google. E’ possibile votare, inoltre, anche tramite app scaricandola da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto loggandosi con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google.

Se si ha un decoder Sky Q connesso a internet è possibile votare premendo il bottone verde del tuo telecomando su Sky Uno durante la diretta in prime time. E’, possibile, inoltre, sostenere il proprio cantante preferito anche se si possiede un televisore Sky Glass premendo il tasto Interattività del tuo telecomando su Sky Uno durante la diretta. Fondamentale, tuttavia, è assicurarsi che il televisore sia connesso ad internet. Sono tanti, dunque, i modi per votare i concorrenti del talent show musicale di Sky in modo gratuito e garantirsi che acceda alla prossima puntata.