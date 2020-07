Cometa Neowise/ Diretta video streaming: ultimi giorni per osservare lo spettacolo

La cometa Neowise C/2020 F3 sta passando in questi giorni vicino alla terra, e per chi non l’avesse ancora vista potrebbe essere l’ultima occasione per alzare gli occhi al cielo e godersi lo spettacolo. Un evento reso ancora più interessante dal fatto che non serviranno grandi strumentazioni per osservare la cometa, ma basterà mettersi in un luogo piuttosto buio, senza luce artificiale, e alzare gli occhi al cielo, indipendentemente se vi troviate su un’altura o in città. Come ricorda IlSole24Ore, il grande problema resta individuare Neowise fra tutte le altre stelle che popolano il cielo notturno. Per farlo bisognerà rivolgere lo sguardo a nord ovest, dove troviamo l’inconfondibile cometa del Grande Carro, e abbassare lo sguardo verso l’orizzonte per individuare appunto quello che cerchiamo. Per avvistarla ovviamente si consiglia la sera, meglio dopo le 21:00, quando il sole è calato, o addirittura le 23-24, quando il buio si è fatto ancora più intenso.

COMETA NEOWISE, IL NUCLEO, LA DOPPIA CODA E LO SPETTACOLO NEI CIELI

Se poi si ha a disposizione un binocolo, lo spettacolo sarà ancora più bello. Con questo strumento o magari una macchina fotografica, si potrà godere di Neowise in tutto il suo splendore, distinguendo la bianca coda principale, milioni di chilometri di polvere bianca. Quindi la seconda coda, quella di colore blu, costituita da ioni. Le comete sono senza dubbio fra gli spettacoli del cielo più belli in assoluto, e molti di voi si ricorderanno quasi sicuramente della Hale Bopp, che nel 1997 tenne mezzo mondo con il naso all’insù, occupando di fatto mezzo cielo (venne ribattezzata non per niente la cometa del secolo). Neowise è dotata di un nucleo di circa 5 chilometri di superficie, e quando si sposta dalle parti del sole inizia a rilasciare delle particelle che vaporizzano, lasciando minuscoli grani di polvere nello spazio, che con la luce solare fanno da catarifrangenti, creando appunto lo spettacolo della coda.

LA DIRETTA VIDEO STREAMING DELL’EVENTO





