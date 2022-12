Commando/ Su Rete 4 il film con Arnold Schwarzenegger

Commando, film di Rete 4 diretto da Mark Lester

Commando va in onda oggi, giovedì 29 dicembre, a partire dalle ore 23.35 su Rete 4. Si tratta di un film d’azione prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1985 da Joel Silver e diretto da Mark Lester. Nel cast di Commando è presente il celebre Arnold Schwarzenegger, in collaborazione con Vernon Wells, Dan Hedaya e Rae Dawn Chong. Il film è arrivato in Italia solamente tre mesi dopo dalla distribuzione in patria, precisamente nel gennaio del 1986.

L’edizione italiana è stata inoltre curata da Alberto Toschi, sia nella stesura dei dialoghi che nella guida del doppiaggio. Il film Commando ha ottenuto una prestigiosa candidatura ai Saturn Award del 1986 nella categoria di migliori effetti speciali. Come spesso accaduto per film con protagoniste spiccate personalità, come qui è Schwarzenegger, si soprassiede anche alla mediocrità del film trovando stimoli grazie alla presenza proprio di queste.

Commando, la trama del film

Il protagonista della storia di Commando è un uomo di nome John Matrix, impegnato con il tanto agognato momento di riposo. L’uomo infatti aveva un ruolo d’alto rango nelle forze speciali statunitensi e, dopo i numerosi successi conseguiti, riuscì ad ottenere il permesso per assentarsi per un periodo indefinito dagli impegni lavorativi e militari. Inizia il periodo di congedo dedicando la massima cura sia alla casa in montagna che alla sua piccola bambina di nome Jenny, ma qualcosa di oscuro stava per turbare la sua tranquillità.

Per ragione ancora poco chiare, una banda criminale era sulle tracce dei suoi uomini con l’obiettivo di ucciderli uno ad uno. Una volta percepito il pericolo, John non può di certo continuare felicemente le sue vacanze e decide di mettersi a lavoro per sgominare gli intenti dei criminali. A sua insaputa però si ritrova nel bel mezzo di un imboscata che coinvolge non solo lui ma anche la piccola Jenny, presa in ostaggio.

Proprio quest’ultima viene utilizzata come pedina per ricattare il colonnello al fine di convincerlo a supportare gli intenti di Bennett. Si trattava proprio di un ex dipendente di John, licenziato a causa della sua condotta poco ragionevole e lecita. Nello specifico, Matrix avrebbe dovuto uccidere un importante esponente politico per conto di Arius, capo della banda criminale. Al fine di ottenere la fiducia degli avversari, il protagonista accetta e si mette a disposizione per compiere ogni step della missione. Nel momento cruciale però, riesce non solo a svincolarsi dal controllo dei criminali ma anche a recuperare le informazioni necessarie per trovare il luogo dove era rinchiusa sua figlia. Si reca quindi sull’isola indicata e, dopo aver ucciso Arius e i suoi uomini riesce a riabbracciare la tenera Jenny. Una volta terminata la missione di vendetta, torna finalmente alle sue meritate vacanze in montagna.

