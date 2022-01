Compagna Eva Robin’s, chi è?/ Identità top secret: “Vorrei proteggerla”

Eva Robin’s è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, martedì 25 gennaio. Ai microfoni di Serena Bortone, l’artista è pronta a raccontarsi a 360 gradi aprendo anche i segreti più nascosti della sua vita. Da anni protagonista del mondo dello spettacolo italiano, Eva Robin’s, all’anagrafe Roberto Coatti, è da sempre una donna schiva, discreta e riservata. Della sua vita privata, infatti, parla raramente preferendo tenere per sè un capitolo così importante della sua vita. Tuttavia, in un’intervista rilasciata a Vieni da me nel 2019, la Robin’s, ai microfoni di Caterina Balivo, si lasciò andare svelando di avere una compagna da 25 anni.

La sua identità, tuttavia, resta top secret. La Robins’ non ha mai svelato il suo nome preferendo proteggerla. “A Bologna è abbastanza conosciuta. Vorrei proteggerla. Vedremo quando saremo pronte”, aveva raccontato a Caterina Balivo.

Compagna Eva Robin’s: “Siamo quasi sposate”

Nell’intervista rilasciata nel 2019 a Vieni da me, Eva Robin’s, aveva parlato per la prima volta della sua vita privata “Ho sempre avuto una predisposizione verso la natura femminile, ma non a livello carnale. Con questa donna ci vogliamo bene da 25 anni, chissà…”.

Successivamente, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, aveva spiegato di essere “quasi sposata: è come se lo fossi. Abbiamo deciso io e la mia compagna di tenere un vincolo ‘aereo’ ma forte, di anime”. Il matrimonio, dunque, sarà stato celebrato in segreto? Nel salotto di Serena Bortone, svelerà qualche dettaglio in più del suo privato? Lo scopriremo nel corso dell’intervista nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno.

