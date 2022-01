Eva Robin’s, chi è?/ I flirt di Roberto Maurizio Coatti: da Sgarbi a Zequila…

Eva Robin’s, pseudonimo di Roberto Maurizio Coatti, nella sua vita ha indossato i panni dell’attrice e della cantante, recitando in alcune pellicole di prestigio al cinema, ma anche nella serie televisiva “Il bello delle donne”. Lei stessa ha parlato in molteplici interviste del proprio orientamento sessuale, rivelando di non essersi mai sottoposta a interventi di chirurgia e, contestualmente, di avere assunto ormoni a 14 anni per mutare il suo aspetto e la sua voce e fare assumere loro connotati prevalentemente femminili.

Eva Robin's: "Sono quasi sposata con la mia compagna"/ "Io in politica? Non ho idea…"

La protagonista del mondo dello spettacolo si sarebbe anche dovuta sposare con la sua compagna, come aveva ammesso lei stessa nell’ottobre 2019 durante una puntata di “Vieni da me”, ma poi a “Oggi è un altro giorno”, nell’ottobre del 2020, aveva rivelato che il progetto di matrimonio era naufragato, senza tuttavia portare a una rottura tra le due innamorate, che, in base a quanto è dato sapersi alla data odierna, continuano a frequentarsi e a volersi bene.

EVA ROBIN'S VS POLITICALLY CORRECT/ "Rischi subito di cadere in razzismo e sessismo"

EVA ROBIN’S, I FLIRT PIÙ CELEBRI: C’È ANCHE ZEQUILA

A proposito della vita di Eva Robin’s, si sa che tra i suoi idoli figurano Lou Reed, David Bowie e Renato Zero e che è fortemente credente, in quanto sin dalla tenera età ha ricevuto un’educazione rigorosamente cattolica. Addirittura, in passato ha rivelato di essere stata sul punto di prendere i voti e farsi prete, salvo poi cambiare idea dopo essersi resa conto che lo stava facendo solo “per indossare la gonna”.

In relazione ai suoi flirt più famosi, spiccano i nomi di Vittorio Sgarbi e Antonio Zequila, anche se quest’ultimo non ha mai confermato. Il critico d’arte in un’intervista ha sottolineato di avere avuto una liaison in passato con Eva Robin’s: “Abbiamo fatto s*sso a tre con lei, l’altra era una carissima amica di Barbara D’Urso, purtroppo già morta”. Con Antonio Zequila, invece, la Robin’s, nel sottolineare come lui tenda fermamente a nascondere il loro flirt, ha reso noto che “ci fu uno strofinamento sotto il tavolo. Perché non mi cita mai tra le sue conquiste? Avrà avuto un’amnesia”.

Eva Robin's "Sposo una donna dopo 30 anni insieme"/ Flirt con Sgarbi e Zequila?

© RIPRODUZIONE RISERVATA