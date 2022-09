Compagna Eva Robin’s, si sono sposati?/ “Con lei ci vogliamo bene da 25 anni e…”

Verissimo, Eva Robin’s si racconta tra vita e carriera oltre il pregiudizio: l’attrice trans ha sposato una donna?

Nel parterre degli ospiti in studio della nuova puntata di Verissimo, in onda il 25 settembre 2022 su Canale 5, Eva Robin’s torna a raccontarsi in TV, in un’intervista in cui la transgender più controversa e chiacchierata nel Belpaese si rende portavoce della comunità LGBTQ, anche attraverso la sua vita e la sua arte. La sua vita puó dirsi una continua lotta anticonvenzionale agli stereotipi imposti dalla società, con un pizzico di mistero e ambiguità che fanno di lei una delle transgender piú discusse d’Italia, soprattutto dopo le sue recenti dichiarazioni rilasciata a Vieni da me, format Rai condotto da Caterina Balivo e in cui lei non ha nascosto che sarebbe stata in procinto di convolare a nozze, non con un uomo, bensì con una donna nota e quindi popolare: ” Sono lì lì per sposarmi. Con chi? Purtroppo… non è un uomo. Io ho sempre avuto una predisposizione verso la natura femminile, ma non a livello carnale. Con questa donna ci vogliamo bene da 25 anni, chissà… Il nome? Meglio di no, a Bologna è abbastanza conosciuta -sono le dichiarazioni inaspettate dell’attrice transgender-, vorrei proteggerla. Vedremo quando saremo pronte”.

Insomma, la società stereotipata si aspetterebbe un suo matrimonio con un uomo e invece Eva Robin’s, al secolo Roberto Coatti, si sarebbe sentimentalmente legata ad una donna. Che si sia sposata, quindi, Eva Robin’s, in gran segreto?

Eva Robin’s torna a Verissimo, dopo la bocciatura a Ballando con le stelle

Di recente, inoltre, l’attrice transgender e ospite a Verissimo é stata al centro dell’attenzione mediatica per una confessione hot a cui si é lasciato andare Vittorio Sgarbi in confidenza con i media: “Con Eva Robin’s, abbiamo fatto ses*o a tre, l’altra era una carissima amica di Barbara D’Urso, è morta 4-5 anni fa..”. All’epoca Eva Robin’s ha ringraziato il critico d’arte per l’ammissione del rapporto carnale, dal momento che molti uomini anche dichiaratamente etero non la ammettono tra le relazioni avute.

Ai microfoni di Verissimo, Eva Robin’s potrebbe quindi rivelare gli ultimi risvolti della sua vita privata e la carriera, reduce dalla bocciatura della candidatura per il posto di concorrente a Ballando con le stelle 2022, in partenza l’8 ottobre 2022.

