Comunione a Nancy Pelosi in Vaticano/ Negata in Usa perché abortista: Papa risponde

BUFERA SULLA COMUNIONE DATA A NANCY PELOSI IN SAN PIETRO

Ha fatto piuttosto “rumore” in Vaticano (e non solo) la Comunione ricevuta dalla speaker della Camera Usa Nancy Pelosi durante la sua visita a Roma la scorsa settimana: la leader dem è cattolica ma convintamente abortista, ancor più del Presidente Usa Joe Biden che pure contrario all’interruzione di gravidanza lascia libertà di scelta sul fronte aborto e si scaglia contro la Corte Suprema dopo l’abolizione della sentenza Rue vs Wade. Durante la Santa Messa presieduta da Papa Francesco a fine giugno, era presente anche Nancy Pelosi in vacanza in quei giorni in Italia con la famiglia.

Secondo diverse fonti raccolte da quotidiani cattolici internazionali, la speaker del Partito Democratico Usa ha partecipato alla Santa Messa in Basilica di San Pietro ma non ha ricevuto la Comunione direttamente da Papa Francesco, bensì da uno dei tanti sacerdoti presenti nella Cattedrale per distribuire l’Eucaristia. Sulla scia di quanto avvenuto già con il Presidente Biden, sulla cui Comunione si era di fatto spaccata la Conferenza Episcopale Usa – e il cui tumultuo era stato “sospeso” dall’intervento del Vaticano che aveva chiesto ai vescovi di non fare «lotte politiche» arrivando al “ban” dell’Eucaristia ai politici pro-aborto. È inevitabile però che la recente della Corte Suprema abbia riscaldato ulteriormente gli animi, arrivando ad una profonda spaccatura anche in seno alla Chiesa Cattolica americana: lo scorso 20 maggio, l’arcivescovo di San Francisco Salvatore Cordileone aveva scritto una lunga lettera ai fedeli nella quale ribadiva il “no” alla Comunione per Nancy Pelosi: «Dopo numerosi tentativi di parlare con lei per aiutarla a capire il grave male che sta perpetrando, lo scandalo che sta causando e il pericolo per la propria anima che sta rischiando, ho stabilito che è giunto il punto in cui devo dichiarare che non è ammessa alla Santa Comunione a meno che e fino a quando non ripudi pubblicamente il suo sostegno ai ‘diritti’ dell’aborto e confessi e riceva l’assoluzione per la sua collaborazione in questo male nel sacramento della penitenza», dichiara il vescovo.

PAPA FRANCESCO (INDIRETTAMENTE) REPLICA AL VESCOVO USA CHE NEGA COMUNIONE AD ABORTISTI

In Vaticano invece è avvenuto quanto negli Stati Uniti la Chiesa ha di fatto deciso di vietare: questo dunque non poteva non scatenare polemiche forti, che si aggiungono al tema decisamente “privato” che riguarda la coscienza di Nancy Pelosi e di tutti colori che si apprestano a ricevere il Corpo di Cristo nell’Eucaristia. Il sostegno all’aborto e l’ira della speaker Camera contro i giudici della Corte Suprema hanno portato a farle partecipare alla Comunione in Santa Messa andando “contro” l’invito del vescovo Usa.

Un dilemma non da poco che è stato infatti sottoposto all’attenzione del Santo Padre, che pure non pare fosse a conoscenza inizialmente della presenza di Nancy Pelosi in Vaticano (la foto che vedete qui sopra è stata scattata infatti al termine della celebrazione, ndr): nell’intervista della Reuters dello scorso 2 luglio, toccando il tema dell’aborto – con Papa Francesco che ha ribadito la sua ferma condanna, «Chiedo: è legittimo, è giusto, eliminare una vita umana per risolvere un problema?» – è stato chiesto un parere sulla “vicenda” Pelosi. Il Santo Padre ha di fatto indirettamente replicato al vescovo di San Francisco in quanto ha dichiarato: «Quando la Chiesa perde la sua natura pastorale, quando un vescovo perde la sua natura pastorale, questo causa un problema politico. Questo è tutto ciò che posso dire».











