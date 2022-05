Nancy Pelosi, marito Paul arrestato in California/ “Guida in stato di ebbrezza”

Il marito di Nancy Pelosi è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. La notizia, lanciata negli Stati Uniti, è stata riportata in Italia da Rai News. Secondo quanto riportato da TMZ, l’arresto è avvenuto in California nella tarda serata di sabato. Mancava poco alla mezzanotte quando Paul Pelosi, 82 anni, è stato fermato nella contea di Napa. Gli è stato riscontrato un tasso di alcol nel sangue pari o superiore a 0,08, secondo quanto emerso dal rapporto e riportato dal sito statunitense.

DAL TEXAS ALL'UCRAINA/ Ramos e Shishimarin, quanto ci importa della loro vita?

Per la guida in stato di ebbrezza e guida con tasso di alcol nel sangue pari o superiore a 0,08 è stata fissata una cauzione di 5mila dollari. Il New York Post, che ha contattato la polizia di Napa per una richiesta di commento sulla vicenda che riguarda il marito della speaker della Camera Usa, non ha finora avuto alcun riscontro. Al momento, comunque, non sono disponibili dettagli sull’incidente e non è chiaro se Pelosi stesse guidando da solo quando è stato arrestato.

Texas, strage scuola: polizia bloccò irruzione forze speciali/ "Decisione sbagliata"

MARITO NANCY PELOSI ACCUSATO DI DUE REATI MINORI

Paul Pelosi, con cui Nancy Pelosi è sposata dal 1963, è stato registrato poche ore dopo l’arresto in carcere con i due capi d’accusa sopracitati, entrambi reati minori. I dettagli dell’incidente dell’arresto non sono ancora emersi e i media statunitensi sono a lavoro per ottenere un resoconto completo, così come una foto segnaletica, se disponibile, ma al momento questi dettagli non sono disponibili. Da una prima ricerca condotta dal sito TMZ, è emerso che le informazioni individuate sull’arresto corrispondono ai dati del marito di Nancy Pelosi, in particolare la sua data di nascita, indicata come 15 aprile 1940. In effetti, l’uomo ha 82 anni. Non si sa se la presidente della Camera fosse con lui, anche perché è spesso a Washington per lavoro. Sembra improbabile anche perché sarebbe nel Rhode Island per un discorso di laurea ai laureati. Considerando l’importo della cauzione, TMZ ritiene che Paul Pelosi sia già fuori dal carcere.

LEGGI ANCHE:

Blinken: “Cina con Xi sempre più repressiva”/ Taiwan, Usa ‘corregge’ gaffe di Biden

© RIPRODUZIONE RISERVATA