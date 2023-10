Con mollica o senza: caos all’inaugurazione a Milano/ Polizia sospende l’evento del salumiere star di TikTok

A Milano oggi era prevista l’apertura del ristorante “Con mollica o senza“, primo punto vendita nel capoluogo lombardo di Donato De Caprio, salumiere star di TikTok da oltre 3,9 milioni di follower sulla piattaforma. La sua fama è dovuta proprio alla particolare preparazione dei panini del ristoratore napoletano, che oltre a contare su ingredienti di qualità ed unici, si distinguono per le loro dimensioni. Vi era, dunque, una grande attesa per l’apertura del ristorante Con mollica o senza a Milano, primo nel Nord Italia, ma anche al di fuori del territorio di Napoli. In piazza per l’inaugurazione si sono riversate oltre 500 persone, portando le forze dell’ordine ad intervenire per sospendere l’evento, dato che stava intralciando il traffico, creando anche un allarme per l’ordine pubblico.

Liceo Bottoni Milano cancella la pagella di metà anno/ “Aiuto contro l'ansia e l'abbandono degli studenti"

Caos all’inaugurazione a Milano di Con mollica o senza: la polizia sospende l’evento

Insomma, quella di oggi a Milano sarebbe dovuta essere la grande festa di apertura del primo ristorante Con mollica o senza del salumiere star di TikTok, e sicuramente grande lo è stata, anche se è durata pochissimo. L’evento, da programma, sarebbe dovuto iniziare alle ore 18 in punto e prevedeva un buffet gratuito per i partecipanti, oltre all’incontro con il tiktoker che avrebbe preparato le sue specialità per gli affamati e i curiosi milanesi. Nessuno, però, si sarebbe aspettato l’enorme calca che si è formata già circa un’ora prima delle 18.

MILANO CHIUDE L'AREA C ALLE AUTO?/ L'egoismo travestito da green dei soliti radical chic

Così, all’apertura della saracinesca di Con mollica o senza a Milano, i due proprietari del ristorante (ovvero De Caprio e Steven Basalari, imprenditore bergamasco) si sono trovati davanti una calca di oltre 500 persone, destinate ad aumentare ulteriormente in pochissimi minuti. La calca, così è arrivata ad oltre 600 partecipanti, tra famiglie, ragazzi e adulti accorsi nel capoluogo lombardo da tutte le regioni d’Italia nella speranza di incontrare il loro “idolo” e di assaggiare i suoi panini. Dopo poco meno di un’ora, però, la situazione attorno al ristorante Con mollica o senza a Milano è degenerata, costringendo le forze dell’ordine ad intervenire e a concludere con larghissimo anticipo l’evento. “Siete venuti in troppi”, hanno scherzato i proprietari sui social, scusandosi per l’inaspettata chiusura e sottolineando come “avevamo preparato cinquemila panini, pasticcini e taglio della torta”.

LEGGI ANCHE:

Beppe Sala/ "Milano è un modello. Gabrielli? La questione sicurezza è complessa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA