Angelina Mango, esce il nuovo singolo Che t’ho dico a fá? / La choreo di Giulia Stabile é un trend su TikTok

Amici 23 di Maria De Filippi, Angelina Mango rilascia Che t’o dico a fà

Dopo il secondo posto raggiunto ad Amici 22, Angelina Mango pubblica il nuovo singolo Che t’o dico a fà?, unendo le forze con la vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile. Che sia una buona mossa di marketing quella adottata per il rilascio, dalla figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango, che alla mezzanotte del 6 ottobre ha pubblicato sulle piattaforme musicali il nuovo singolo, dopo aver presenziato per due settimane di fila come ospite ad Amici 23, si direbbero più che certi i fan di Angelina. E mentre l’altro figlio d’arte uscente dal talent di Maria De Filippi, LDA, si tiene in lontananza da Amici, dal momento che lui non é previsto tra gli ospiti neanche alla terza puntata domenicale di Amici 23, Angelina Mango anticipa il rilascio di Che t’o dico a fà con una choreo realizzata da Giulia Stabile.

Giulia Stabile agitata prima di salire sul palco ad Amici 23/ Angelina Mango la rincuora: il dietro le quinte

La ballerina vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile, ha realizzato da coreografa la coreografia promozionale del nuovo singolo di Angelina Mango, che diventava popolare al cospetto dei telespettatori prendendo parte all’edizione scorsa del talent show di Amici, Amici 22, vinta dal ballerino Mattia Zenzola.

Il video coreografato di Che t’o dico a fà é su TikTok

Il risultato del sodalizio tra le artiste amiche di Amici? Indipendentemente da quelle che saranno le vendite musicali, Che t’o dico a fà? di Angelina Mango si preannuncia un potenziale trend costante sul re dei social cinese, TikTok, tra i video coreografati. Questo, complice l’influenza della unione artistica stretta tra le due popolari ex protagoniste di Amici di Maria De Filippi.

Antonio Cirigliano, fidanzato Angelina Mango/ Dall'amicizia all'amore: "comunichiamo attraverso la musica"

“Più brava di alcuni ballerini dentro Amici”, sentenzia intanto uno tra i commenti più aggreganti tra quelli rilasciati dagli internauti, a margine del video coreografato su TikTok. Il nuovo singolo Che t’o dico a fà é rilasciato da Angelina Mango, dopo il successo del singolo presentato ad Amici 22 dalla stessa cantante, Ci pensiamo domani, che negli scorsi mesi si é affermato tra i tormentoni estivi.

