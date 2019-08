Conan il barbaro/ Su Tv8 il film con Jason Momoa (oggi, 27 agosto 2019)

Conan il barbaro, diretto nel 2011 da Marcus Nispel, andrà in onda oggi, 27 agosto, su TV8, alle ore 21.30. L’opera, che unisce il genere fantasy a quello d’azione, vede la partecipazione di volti noti del cinema come Jason Momoa e Rachel Nichols: i due attori interpretano rispettivamente il protagonista Conan e la bella Tamara. Momoa è conosciuto per molti altri ruoli di successo, tra cui Khal Drogo ne Il Trono di Spade e Aquaman nella produzione omonima, mentre la Nichols è Lisa in Amityville Horror. Il cast include anche Stephen Lang, Rose McGowan e Ron Perlman. Il regista è famoso soprattutto per alcuni film horror, tra cui Non aprite quella porta del 2003 e Venerdì 13 del 2009. Le scene di Conan the barbarian sono supportate dalla suggestiva colonna sonora di Tyler Bates, colui che ha composto le soundtrack di The stand, Le ultime 24 ore e Il collezionista di occhi.

Conan il barbaro, la trama del film

Conan il barbaro nasce nel mezzo di una guerra: la madre muore dopo averlo generato e, di conseguenza, il padre lo cresce da solo e lo rende un possente guerriero. Con il tempo si diffonde un’inquietante profezia, secondo cui qualcuno si impossesserà delle varie parti che compongono la maschera di un demone e le metterà insieme per acquistare un immenso potere. L’uomo responsabile del gesto sarà Khalar Zym, il quale uccide il padre di Conan e tenta di fare lo stesso con il barbaro ormai adulto, anni dopo. Nel corso della storia assume particolare rilievo il ruolo di Tamara, il cui sangue puro dovrebbe essere utilizzato per unire i pezzi della maschera, ma che Conan salva dopo essersene innamorato. Il guerriero, dopo aver tolto la vita a Khalar Zym e alla figlia Marique, torna al proprio villaggio ormai distrutto e contempla la fucina dove venne creata la sua spada, dono del padre defunto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA