Concerti Taylor Swift a Parigi, i fan: “Fatevi un tampone se eravate lì”/ Boom di contagi Covid?

Allarme dopo i concerti di Taylor Swift a Parigi. Secondo alcuni video circolanti su TikTok, tra gli spettatori si sarebbe creato un cluster di Covid. Sono quattro i concerti che l’artista ha tenuto alla Défense Arena di Parigi tra giovedì 9 maggio e domenica 12 maggio: a partecipare, in totale, circa 180 mila spettatori. La vicinanza tra le persone e la calca avrebbero fatto sì che si creasse “una scia di contaminati”, come spiegano proprio alcuni utenti sul noto social network popolarissimo tra i più giovani. La teoria non è stata avallata dagli esperti, secondo i quali non ci sarebbe evidenza di un cluster creato durante i concerti.

A quattro anni dalla pandemia, infatti, la circolazione del virus è ormai libera, anche in Francia: è difficile che vengano svolti controlli e test, come avveniva negli anni passati. Dunque, è difficile che venga tenuto traccia dei numeri dei contagi. Nonostante questo, come spiega Sy Tg24, sembra esserci stato un lieve aumento dei casi sul numero di Covid tra gli over 75 finiti al pronto soccorso.

Contagi ai concerti di Taylor Swift a Parigi? L’esperto: “È possibile”

Serge Smadja, uno dei capi di Sos Médecins, a Bfm Tv ha spiegato: “Sappiamo dall’inizio che questi grandi eventi come i concerti aumentano la trasmissione del virus”. I livelli del virus, nonostante siano leggermente saliti a causa forse a causa dei concerti di Taylor Swift a Parigi, restano comunque bassi. Una fan americana della star, che è volata a Parigi per i concerti, ha dichiarato sempre a Bfm Tv: “Sono stata molto sorpresa al mio ritorno di essere stata contaminata, ma erano 15 anni che non andavo in Francia, ed è valsa la pena anche prendersi il Covid”. Su Tiktok, intanto, i fan che erano presenti ai vari concerti della star statunitense hanno invitato tutti a farsi un tampone per essere certi di non essere stati contagiati.











