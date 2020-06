Concerto cimitero Bergamo: diretta video Rai1/ Requiem di Donizetti per vittime Covid

Alle ore 20.35 l’Italia intera si unisce simbolicamente con Bergamo per il concerto al Cimitero Monumentale in memoria delle vittime di coronavirus che hanno funestato la zona lombarda e con essa anche l’intero Paese: il piazzale del cimitero che nei mesi più duri della pandemia vedeva arrivare notte e giorno camion dell’esercito pieni di bare, oggi si trasforma in un messaggio di speranza e insieme di dolore nell’esecuzione della “Messa da Requiem” del grande compositore bergamasco Gaetano Donizetti. Il Comune di Bergamo in collaborazione con la Fondazione Teatro Donizetti hanno organizzato per questa sera un’esecuzione della pagina sacra del compositore orobico proprio per commemorare le vittime della pandemia: la Messa da Requiem al cimitero di Bergamo sarà trasmessa oltre che in diretta tv su Rai 1 anche in video streaming su RaiPlay e messa in opera dall’Orchestra e del Coro Donizetti Opera.

Il direttore musicale del Festival è Riccardo Frizza e partecipa insieme a un cast di interpreti di fama internazionale: Eleonora Buratto (soprano), Annalisa Stroppa (mezzosoprano), Piero Pretti (tenore), Alex Esposito (basso), Federico Benetti (basso); maestro del Coro Fabio Tartari. Prima dell’esecuzione del concerto, il direttore artistico del Festival Donizetti Opera, Francesco Micheli, leggerà l’“Addio ai Monti”, brano tratto da tratto da I promessi sposi, l’opera più importante e conosciuta di Alessandro Manzoni (1785 – 1873) dove si narra di un dramma storico e umano nel pieno di una pandemia. Qui la diretta video streaming su RaiPlay del concerto al cimitero di Bergamo

CONCERTO VITTIME BERGAMO: PRESENTE ANCHE MATTARELLA

«Abbiamo molto ragionato – spiega il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori nel presentare il concerto di stasera – nelle ultime settimane su come commemorare in modo collettivo tutte le vittime causate dall’epidemia da Covid-19 che, fra la città di Bergamo e la provincia, sono state circa 6.000, di cui 670 in città.Non era semplice trovare un singolo momento che potesse condensare tutti i sentimenti della comunità bergamasca, ma abbiamo pensato che il Cimitero Monumentale di Bergamo, diventato purtroppo un luogo simbolo del dramma, potesse avere una valenza simbolica più forte di ogni altro luogo». Per motivi di sicurezza anti-Covid il pubblico è composto da 243 sindaci della Provincia di Bergamo in rappresentanza di tutti i cittadini che potranno invece seguire il concerto in diretta video streaming e tv dalle 20.30 in poi: sarà presente in via ufficiale anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La Messa da Requiem del celebre compositore originario di Bergamo, Gaetano Donizetti, è stata composta nel 1835 per la morte di uno dei più importanti operisti dell’Ottocento, Vincenzo Bellini: «La forza evocativa della musica – ha spiegato il direttore Riccardo Frizza a Vatican News – ci viene in aiuto per celebrare questo rito comunitario: ci sembra giusto, prima di organizzare qualsiasi altra attività, creare un momento di unione attorno al dolore comune. Il Requiem è stata quindi la scelta più indicata». Ancora Micheli invece conclude la presentazione della straordinaria commemorazione di questa sera aggiungendo «Un territorio “schivo” come quello bergamasco è passato alla ribalta e si è trovato al centro dell’attenzione diventando la Wuhan occidentale. Ci è sembrato fondamentale che Bergamo organizzasse un commiato collettivo per i propri defunti perché per poter ricominciare è necessario onorare la memoria di chi non c’è più».



