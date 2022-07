Concerto Claudio Baglioni: ultimo all’Arena di Verona/ Biglietti e scaletta…

Concerto Claudio Baglioni “Dodici note tour”: dopo Caracalla e Siracusa, la serata finale sarà all’arena di Verona…

Ha fatto cantare intere generazioni con i suoi magnifici successi, ogni sua canzone è in grado di entrare nel cuore degli ascoltatori e accompagnarli nei cari momenti della vita, dalle delusioni, agli innamoramenti… Il concerto Claudio Baglioni “Dodici note – Tutti Su tour“, stasera volge ufficialmente al termine. Sarà lo scenario della meravigliosa arena di Verona la location per questa sua ultima data, quella di Mercoledì 27/07 sera.

Dopo l’appuntamento di giugno alle terme di Caracalla e dopo quello dei primi di luglio al teatro greco di Siracusa si giunge così a Verona dove si attende un’ultima serata incredibile. Il suo “Dodici Note – Tutti Su tour” ha sicuramente lasciato il segno come proposta musicale inedita, così come a lasciare il segno sono stati i ben 110, tra musicisti e coristi, esibitisi con il grande Claudio Baglioni.

Concerto Claudio Baglioni “Dodici note tour”: ecco la scaletta e dove acquistare i biglietti…

Dunque sarà stasera l’ultima occasione per assistere al concerto di Claudio Baglioni. E… Ci sono ancora i biglietti disponibili! Ebbene si, ne mancano veramente pochissimi, quelli rimasti, in quantità decisamente limitata, sono per la gradinata numerata laterale con visibilità ridotta. Sono disponibili all’acquisto sul sito TicketOne, al prezzo di 35 euro, e nei punti vendita adibiti.

Chissà quali sorprese riserverà la magica serata finale del “Dodici note – Tutti Su tour”, per ora è uscita unicamente la scaletta di ben 30 canzoni!

Nella prima parte si esibirà in dieci canzoni: Io sono qui, Dodici note, Acqua dalla luna, Dagli il via, Un nuovo giorno, Gli anni più belli, Un po’ di più, Amori in corso, Come ti dirò, Io non sono lì. Porterà poi sul palco: Quante volte, Mal d’amore, E adesso la pubblicità, Io me ne andrei, Con tutto l’amore che posso, Quanto ti voglio, Fammi andar via, W l’Inghilterra, Poster, Uomini persi. Le ultime dieci saranno invece: Ninna nanna nanna ninna, Buona fortuna, Noi no, un Medley dei suoi successi (Questo piccolo grande amore, Amore bello, E tu, Sabato pomeriggio, Strada facendo), Uomo di varie età, Strada facendo, Avrai, Mille giorni di te e di me, Via e infine La vita è adesso.

