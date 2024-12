Concerto di Capodanno 2025 al Circo Massimo: gli ospiti annunciati del grande evento a Roma

È Roma la città in cui si celebrerà la fine dell’anno e l’inizio del nuovo con il Concerto di Capodanno 2025 al Circo Massimo. Il 31 dicembre sarà grande festa nella capitale italiana, con un concerto che avrà inizio alle 21.30 e proseguirà fino alle 2:00 del primo gennaio 2025. Si tratta di un evento completamente gratuito, che accoglierà tantissimo ospiti e cantanti che si esibiranno, allietando la lunga serata.

Al momento non sono stati ancora annunciati tutti gli ospiti del concerto di Capodanno 2025 al Circo Massimo; tuttavia tre nomi sono stati ufficializzati e bastano già questi ad alimentare l’attesa del pubblico. Parliamo di Mahmood, Tony Effe e Mara Sattei: i tre artisti si esibiranno sul palco su alcuni dei loro maggiori successi. Tra una canzone e l’altra, allo scoccare della mezzanotte non mancheranno i fuochi d’artificio ad incantare il vasto pubblico presente.

Concerto di Capodanno 2025 al Circo Massimo: come arrivare, biglietti e conduttori

Essendo un evento gratuito, al pubblico non è richiesto l’acquisti di alcun biglietto. Motivo per il quale, a chi vorrà partecipare al Concerto di Capodanno 2025 al Circo Massimo, è consigliato di arrivare in anticipo per trovare un buon posto, essendo prevista una grande affluenza. Il luogo dell’evento è raggiungibile con facilità attraverso i mezzi pubblici. Le fermate della metropolitana più vicine sono Circo Massimo (Linea B) e Colosseo (Linea B).

Il Concerto di Capodanno 2025 è organizzato da Roma Capitale insieme a Rds 100% grandi successi. A condurre l’atteso evento al Circo Massimo saranno proprio gli speaker radiofonici della radio citata: Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro. Sarà dunque una serata di grande musica e divertimento, come ha tenuto a sottolineare anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “È bello che un anno impegnativo come quello giubilare possa essere salutato con una serata musicale di qualità, dedicata ai giovani e aperta a chiunque voglia unirsi ad un clima di festa e divertimento”, le sue parole.

