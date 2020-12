Concerto di Natale 2020, Teatro alla Scala/ Scaletta e diretta streaming 24 dicembre: il programma

SEGUI IL CONCERTO DI NATALE DEL TEATRO DELLA SCALA DI MILANO IN DIRETTA STREAMING

Giovedì 24 dicembre, alle 10.25 su Raiuno, dal Teatro Alla Scala di Milano, senza pubblico, sarà trasmesso il tradizionale Concerto di Natale 2020. A dirigere l’orchestra sarà il maestro Michele Mariotti, che ha lavorato nei più grandi teatri italiani. Dopo aver diretto Il barbiere di Siviglia, I due Foscari, Orphéé et Eurydice e I masnadieri, oltre ad aver debuttato con la Filarmonica nel 2019, il maestro Michele Mariotti torna Alla Scala per fare un grande regalo di Natale al pubblico unendo vari momenti dell’attività di Mozart, uno dei più grandi compositori che siano esistiti. Il maestro Michele Mariotti dirigerà la pianista Beatrice Rana in ”Jeunhomme”, il soprano russo Aida Garifullina nel mottetto ‘Exsultare Jubilate’ e, in chiusura, la Sinfonia ‘Jupiter”. Beatrice Rana, classe 1993, nonostante sia giovanissima, si è già esibita nelle più grandi sale del mondo come il Musikverein di Vienna, la Philharmonie di Berlino, il Concertgebouw di Amsterdam, la Carnegie Hall di New York, la Royal Albert Hall e la Royal Festival Hall di Londra, il Théâtre des Champs-Elysées di Parigi. Aida Garifullina, classe 1987, invece, è considerata una delle voci più belle della lirica. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL CONCERTO DI NATALE 2020 ALLA SCALA

PROGRAMMA CONCERTO DI NATALE 2020: LA MUSICA DI MOZART ALLA SCALA DI MILANO

Senza pubblico per l’emergenza sanitaria, il Concerto di Natale 2020 dal Teatro Alla Scala di Milano sarà imperdibile per gli amanti della musica classica che avranno modo di ascoltare alcune delle più belle composizioni del genio di Mozart. Come fa sapere il sito ufficiale del Teatro Alla Scala di Milano, il programma prevede l’esecuzione del “Concerto n. 9 per pianoforte e orchestra; Exsultate – mottetto per soprano e orchestra; Sinfonia n. 41”. La pianista Beatrice Rana, su Instagram, ha ricordato l’appuntamento con il Concerto non nascondendo la propria felicità per la grande occasione. “Prove mozartiane in corso. Incredibilmente felice di suonare per il Concerto di Natale del Teatro Alla Scala che andrà in onda su Raiuno il 24 dicembre! In programma il concerto k271 di Mozart con l’Orchestra del Teatro alla Scala e Michele Mariotti“, ha scritto sui social. Il concerto sarà, inoltre, trasmesso in replica il 25 dicembre, alle 18, su Rai5.



