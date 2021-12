Concerto di Natale 2021 dal teatro alla Scala Milano/ Diretta video streaming Rai 1

Come ogni anno, è grande l’attesa per il Concerto di Natale in programma al Teatro alla Scala di Milano. L’evento, in scena sabato 18 dicembre 2021, sarà trasmesso in prima visione tv oggi, venerdì 24 dicembre 2021, su Rai 1 alle ore 10.15 e in replica alle 21.15 su Rai5. Come sempre, l’evento potrete seguirlo anche in diretta streaming su Raiplay (clicca qui).

Il programma del Concerto di Natale del Teatro alla Scala di Milano prevede l’Ouverture-Fantasia Romeo e Giulietta e la Sinfonia n° 4 di Pëtr Il’ič Čajkovskij. A differenza di quanto inizialmente previsto, il concerto sarà diretto da Riccardo Chailly e non da Alain Altinoglu: il Direttore del Théâtre Royal de La Monnaie di Bruxelles, nato a Parigi e di origini armene, deve fare i conti con un’indisposizione. Originariamente erano previste la Pavane op. 50 di Faurè con il Coro della Scala preparato da Alberto Malazzi e la Symphonie fantastique di Berlioz.

CONCERTO DI NATALE 2021 DAL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO

C’è grande attesa, come sempre, per il Concerto di Milano dal Teatro alla Scala di Milano ed è molta la curiosità dopo il cambio in corsa last minute. Riccardo Chailly, classe 1953, ha diretto numerosissime orchestre sinfoniche (i Berliner Philharmoniker, i Wiener Philharmoniker, l’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, la London Symphony Orchestra, la New York Philharmonic Orchestra, la Cleveland Orchestra, la Philadelphia Orchestra, la Chicago Symphony Orchestra e l’Orchestre de Paris) e dal 2015 è il direttore musicale al Teatro alla Scala.

«Alla notizia dell’indisposizione di Altinglu, Chailly ha immediatamente accettato di salire sul podio e salvare il concerto, con un programma modificato», quanto reso noto dal Teatro. Insomma, appuntamento su Rai 1 per vivere la grande emozione di questo Concerto di Natale…



