Concerto di Natale 2023, Vaticano/ Diretta streaming e tv: cantanti ospiti e iniziativa benefica

Concerto di Natale 2023 in Vaticano: come vederlo in streaming

Il concerto di Natale 2023 in Vaticano, come di consueto, sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 il 25 dicembre oppure potrà essere visto in streaming collegandosi sul sito Mediaset Play. A condurre la serata ci sarà Federica Panicucci: “Sono felice e onorata di essere ancora una volta alla guida di un evento così importante e significativo per Canale 5.”

E ancora: “Entrare nelle case degli italiani la sera del 25 dicembre ha un significato particolare e offriremo uno spettacolo per tutta la famiglia: grandi ospiti italiani internazionali, le più belle canzoni della tradizione natalizia reinterpretate per l’occasione, l’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal maestro Adriano Pennino, e un progetto benefico di Missioni Don Bosco, molto importante quest’anno e dedicato alle bambine della Sierra Leone“. Il concerto è stato registrato sabato 16 dicembre, presso l’Auditorium della Conciliazione.

Tutti gli ospiti del Concerto di Natale 2023 in Vaticano: i cantanti della serata

Saranno molti gli ospiti ad esibirsi al Concerto di Natale 2023 in Vaticano. Come ogni anno, a salire sul palco dell’Auditorium di Via della Conciliazione, ci saranno diversi artisti della cultura musicale italiana.

A cominciare da Riccardo Cocciante, Al Bano, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Alexia, i Gemelli di Guidonia, Raiz, Matteo Romano, lo statunitense Christopher Cross, Giusy Ferreri, Alex Britti, Marcella Bella, il Piccolo Coro Le Dolci Note. E ancora: Alin Stoica dalla Romania, Viktoria Modesta dall’Inghilterra e il Virginia State Gospel Choir dagli Stati Uniti.

Concerto di Natale 2023 in Vaticano: l’iniziativa benefica Missioni Don Bosco

Come ogni anno, il concerto di Natale porta con sé anche un’importante iniziativa benefica Missioni Don Bosco intitolato: Salva le bambine della Sierra Leone dalla violenza. Come riporta Adnkronos: “Un progetto che vuole proteggere le ragazze di strada in Sierra Leone nota per il dramma dei bambini soldato di cui il 30% sono bambine, la guerra dei diamanti, l’ebola e l’estrema povertà. ”

E ancora: “Il progetto prevede la realizzazione di un rifugio nel Centro Don Bosco Fambul, dedicato a ragazze con un’età compresa tra i 9 e i 17 anni. Si tratta di un ambiente sicuro finalizzato alla loro riabilitazione e reintegrazione nella società.“

