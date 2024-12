Come da tradizione, come ogni anno: arriva su Canale 5 la diretta Concerto di Natale 2024 – questa sera, 25 dicembre – con la conduzione di Federica Panicucci direttamente dall’Auditorium Conciliazione di Roma. Uno spettacolo assicurato, un mix di emozioni per colorare la festività più attesa dell’anno a tirmo di musica e non solo; sono attesi ospiti di fama internazionale e beniamini del nostro paese pronto ad allietare gli spettatori dal vivo e da casa con canzoni cariche di messaggi positivi e di speranza.

Straordinari e iconici ospiti sfileranno questa sera sul palco dell’Auditorium Conciliazione di Roma per la diretta Concerto di Natale 2024, in onda su Canale 5. Da Roberto Vecchioni a Fausto Leali, passando per Ricchi e Poveri, Boomdabash, Raphael Gualazzi e tanti altri volti imponenti della musica italiana. Un modo semplice e al contempo suggestivo per rendere la sera di Natale quanto più speciale possibile.

Diretta Concerto di Natale 2024: tutti gli ospiti di una serata imperdibile

Chiaramente, gli ospiti del Concerto di Natale 2024 non si fermano ai confini nazionali; lo show condotto da Federica Panicucci accoglierà sul palco durante la diretta anche icone di fama internazionale. Torna in Italia per la sera di Natale Emeli Sandé, così come Lusaint e Dotan.

Chiaramente, la diretta del Concerto di Natale 2024 – questa sera, 24 dicembre su Canale 5 – avrà sullo sfondo anche una encomiabile iniziativa benefica a sostegno di Missioni Don Bosco. L’obiettivo è quello di offrire maggiori tutele in favorei dei bambini in difficoltà soprattutto nelle zone del mondo dove manca una piena tutela dei diritti umani e sociali.

