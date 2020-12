Concerto di Natale Assisi 2020/ Diretta Rai1 e streaming video RaiPlay: Andrea Bocelli canta la Natività

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING IL CONCERTO DI NATALE DI ASSISI 2020

Oggi, nel giorno del Santo Natale del Signore, verrà trasmesso il 35esimo Concerto di Natale Assisi 2020 all’interno della Basilica Superiore di San Francesco: la diretta è stata registrata lo scorso 19 agosto in assenza di pubblico, per ottemperare alle misure anti-Covid, ma verrà proposta per la prima volta in tv su Rai 1 (e video streaming su RaiPlay) appena dopo la benedizione “Urbi et Orbi” di Papa Francesco, prevista per le ore 12 nell’Aula delle Benedizioni del Palazzo Apostolico Vaticano. Allo storico concerto di Natale dalla Basilica di Assisi partecipano quest’anno, tra i tanti ospiti, il tenore Andrea Bocelli che canterà alcuni brani tipici della tradizione cristiana della Natività: l’evento, purtroppo in completa assenza di pubblico, sarà aperto dal saluto del Custode del Sacro Convento di Assisi, Fra Marco Moroni, che annuncerà il nome della personalità a cui verrà conferita la Lampada della pace 2020.

Lo scorso anno vennero premiati – per «aver instancabilmente diffuso un messaggio di pace e speranza, di pacifica convivenza tra popoli diversi ma uniti nella dignità e nell’umanità» – la cancelliera Angela Merkel, il Presidente della Repubblica Mattarella, il re di Giordania Abdullah II e il Presidente della Colombia (e premio Nobel) Juan Manuel Santos. «Un grazie ai vertici Rai che hanno reso possibile la messa in onda del consueto Concerto di Natale 2020 in un momento così difficile per l’intera umanità», ha spiegato il direttore della Sala Stampa Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato: «Per la prima volta sarà un concerto senza pubblico ma come ogni anno, con i colori della Basilica di San Francesco, porterà armonia nelle case degli italiani».

GLI OSPITI DEL CONCERTO DI NATALE 2020 DI ASSISI: DA BOCELLI ALL’ORCHESTRA “CARLO FELICE”

Le note del Concerto di Natale di Assisi 2020 da 35 anni a questa parte portano un messaggio di pace e letizia in un mondo tutt’altro che “sereno”: mai come in questo 2020 questo aiuto a «lenire le ferite» risulta drammaticamente necessario. Presenti quest’anno alla particolare edizione in assenza di pubblico il grande tenore di fama internazionale Andrea Bocelli, con l’orchestra “Carlo Felice” di Genova diretta dal Maestro Steven Mercurio. Presente anche la primo violino Anastasiya Petryshak e il soprano Clara Barbier Serrano. «Questa ricorrenza del Concerto di Natale, che negli altri anni era particolarmente gioiosa e festosa, quest’anno è segnata – ha spiegato il custode del Sacro convento di Assisi, fra Marco Moroni prima della registrazione del concerto lo scorso sabato 19 dicembre – così come ogni nostra esperienza quotidiana, dalla pandemia da Covid 19, dalla perdita di tante vite, dalle misure precauzionali che impongono di evitare ogni assembramento di persone».

È invece ancora padre Enzo Fortunato a sottolineare la centralità del Natale nella umile Assisi: «come ogni anno, anche se le circostanze esteriori sono molto diverse, e inevitabilmente diversa è anche la nostra situazione di spirito, il Concerto di Natale da questa Basilica continua a esprimere in qualche modo il grande Mistero che illumina il mondo e il tempo – sì, anche questo tempo di oscurità – in una prospettiva di comunione universale ed eterna».



