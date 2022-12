Concerto di Natale dal Teatro alla Scala 2022/ Diretta streaming su Rai 1 e Raiplay, il programma

Concerto di Natale dal Teatro alla Scala 2022 in diretta su Rai 1

Torna il tradizionale Concerto di Natale dal Teatro alla Scala di Milano a cura di RAI Cultura. Oggi sabato 24 dicembre, vigilia di Natale, alle 10.50 su Rai 1 verrà mandato in onda il concerto natalizio del celebre teatro di Milano, registrato lo scorso giovedì 22 dicembre. Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera natalizia, tra gli ori e i velluti rossi del Piermarini, sulle note di Mozart e Haydn. A dirigere l’Orchestra del Teatro alla Scala sarà il direttore spagnolo Pablo Heras-Casado, che prende il posto dell’annunciato Zubin Mehta, impossibilitato per motivi di salute.

Michele Merlo/ Papà “Accusato di voler rovinare vita al medico che l'aveva in cura”

Nato a Granada nel 1977, Pablo Heras-Casado è direttore ospite principale del Teatro Real di Madrid e artista dell’anno agli International Music Awards 2021. Il direttore spagnolo è regolarmente ospite di prestigiose istituzioni musicali, come la Staatsoper Unter den Linden di Berlino, il Metropolitan Opera di New York, il Festival di Aix-en-Provence e il Festspiel Baden-Baden.

Vincitore Ballando con le stelle 2022/ Alessandro Egger secondo, è polemica sul web!

Concerto di Natale dal Teatro alla Scala 2022: le voci e le musiche di Mozart

In occasione del Concerto di Natale del Teatro alla Scala di Milano saliranno sul palco anche quattro straordinarie voci soliste: il soprano americano Lauren Michelle; Annalisa Stroppa, mezzosoprano; Giovanni Sala, tenore; e il basso Luca Micheletti. Mentre il coro è diretto dal maestro Alberto Malazzi. Il concerto si apre con il “Laudate Dominum” dai “Vesperae Solemnes de Confessore K 339” di Wolfgang Amadeus Mozart, che il compositore austriaco scrisse nel 1780 al servizio dell’Arcivescovo di Salisburgo. I “vesperae solennes” costituiscono l’ultima opera corale di Mozart composta specificamente per l’esecuzione nel Duomo di Salisburgo.

Ballando con le Stelle 2022: pagelle e vincitore/ Luisella Costamagna choc ribalta la classifica

Due brani di Franz Joseph Haydn

Il Concerto di Natale dal Teatro alla Scala di Milano prosegue con musiche di Franz Joseph Haydn, compositore austriaco morto nel 1809: i due brani proposti sono accomunati dall’uso dei timpani. Il primo brano è la celebre “Sinfonia n. 94 in sol maggiore” detta “La sorpresa” o “Mit dem Paukenschlag” (Con il colpo di timpano). Il primo movimento è un allegro di sonata con introduzione lenta, mentre il secondo movimento è caratterizzato dalla presenza dei timpani. Il concerto di Natale si conclude con la “Missa in tempore belli”, conosciuta anche come “Paukenmesse”, ovvero “Messa dei timpani”, per il particolare assolo durante l’Agnus Dei, che evoca il rombo dei cannoni sui campi di battaglia. La “Missa in tempore belli” è la seconda delle sei grandi messe che Haydn scrisse negli ultimi anni di attività, tra il 1796 e il 1802.

Come vedere il Concerto di Natale dal Teatro alla Scala 2022 in diretta streaming

Come da tradizione il Concerto di Natale dal Teatro alla Scala di Milano 2022 sarà possibile seguirlo oltre che in diretta televisiva su Rai 1 anche online su tablet, computer e smartphone tramite la piattaforma Raiplay, clicca qui per la diretta











© RIPRODUZIONE RISERVATA