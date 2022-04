Concerto di Pasqua 2022, Duomo di Milano/ Diretta video: la Passione secondo Giovanni

Come ogni anno, è tempo del concerto di Pasqua 2022 al Duomo di Milano. Un evento atteso da tantissime persone per celebrare la risurrezione di Gesù. Oggi, mercoledì 13 aprile 2022, alle ore 20 è in programma la “Passione secondo Giovanni”, versione del 1725, di Johann Sebastian Bach, repertorio eseguito dall’Ensemble strumentale e vocale LaBarocca, diretto da Ruben Jais.

IMMAGINI AUGURI PASQUA E PASQUETTA/ Coniglietti, uova e colombe da inviare agli amici

Dopo l’anno di stop forzato a causa della pandemia da Covid-19 – l’evento si è tenuto esclusivamente in diretta streaming – il Concerto di Pasqua 2022 al Duomo di Milano riapre le porte al pubblico. L’iniziativa è frutto dell’ospitalità dell’Arciprete del Duomo Mons. Gianantonio Borgonovo con il Capitolo Metropolitano e della Veneranda Fabbrica del Duomo.

Auguri di buona Pasqua 2022 e buona Pasquetta/ Frasi: “Cristo è risorto, Alleluia!”

CONCERTO DI PASQUA 2022 AL DUOMO DI MILANO: L’INIZIATIVA PER L’UCRAINA

La Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi è pronta a proporre l’esecuzione del meraviglioso repertorio costituito dalle Passioni di Bach nel concerto di Pasqua 2022 e il cast sarà completato da volti internazionali: Jörg Dürmüller (Evangelista), Håvard Stensvold (Gesù), Ditte Marie Bræin (Soprano), Joanna Klisowska (Ancilla), Alessandro Baudino (Servus), Marco Saccardin (Pilatus), Piermarco Vinas Mazzoleni (Petrus), Gabriel Diaz (Controtenore), David Fischer (Tenore), Christian Senn (Baritono). Cristiano Contadin sarà alla viola da gamba, mentre il maestro del Coro è Jacopo Facchini.Un evento imperdibile, valorizzato dalla grandiosità del Duomo, la cui acustica enfatizza e corrobora la sacralità di questa musica. Lo stesso maestro Jais un anno fa sottolineò che “si rimane disarmati di fronte all’immensità di questo luogo”. “Ha un grande fascino: pura musica nello spazio sacro”, le parole del direttore d’orchestra milanese.

Auguri di buona Pasqua e buona Pasquetta 2022/ Frasi: “Resurrezione è grazia”

Seguire il concerto di Pasqua 2022 al Duomo di Milano in diretta video streaming è semplicissimo: il grande spettacolo sarà infatti disponibile anche per chi non sarà presente nella Cattedrale. Sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube del Duomo di Milano (Duomo Milano TV), accessibile anche dal sito www.duomomilano.it, e aggiudicarsi un posto in prima fila in rete.













© RIPRODUZIONE RISERVATA