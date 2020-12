Concerto di Santo Stefano, Rai2/ Diretta streaming e ospiti dell’evento dal Teatro Rossini di Pesaro

Concerto di Santo Stefano 2020, ospiti del 26 dicembre ee come vederlo in diretta streaming

Sarà la splendida cornice del Teatro Rossini di Pesaro ad ospitare il Concerto di Santo Stefano in onda su Rai2 questa mattina, un racconto in musica in onore di quello che è il primo martire della Cristianità e che porterà in scena l’Orchestra Sinfonica G. Rossini diretta dal Maestro Pinuccio Pirazzoli. Prenderà il via da qui questa ennesima giornata atipica che proverà a rimettere un po’ in mostra il mondo dello spettacolo che mai come in questo lungo anno ha sofferto per quello che è successo sia sul palco che dietro le quinte. Vari artisti saliranno sul palco e contribuiranno allo spettacolo accompagnati dall’Orchestra e, in particolare, toccherà a Ron, Dodi Battaglia, Raphael Gualazzi, Fioretta Mari, Barbara Cola, Pago, Fabio Armiliato, Davide Merlini, Giulia Sol, Francesco Chicchella e Francesca Maresca. La direzione artistica del concerto sarà di Maurizio Raimo e di Gianluca Pirazzoli. CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CONCERTO DI SANTO STEFANO IN DIRETTA STREAMING

Elena Ballarini e Massimo Massari conducono il concerto di Santo Stefano

A tenere le redini del Concerto di Santo Stefano in onda oggi, 26 dicembre, su Rai2 al mattino, saranno Elena Ballarini e Massimo Massari che dovrà fare i conti con uno spettacolo atipico in cui gli artisti si alterneranno sul palco ma senza ricevere applausi visto che il pubblico in sala sarà assente. Secondo quanto riporta viverepesaro.it, la stessa Ballarini ha spiegato: “Sono contenta di tornare in un teatro e realizzare uno spettacolo così importante. Siamo felici di riaprire, finalmente, le porte del teatro e regalare emozioni alle tante persone che ci seguiranno da casa. Il pubblico non sarà presente al “Teatro Rossini” e quindi mancheranno gli applausi, ma faremo il massimo per sfornare un grande evento. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questo progetto e soprattutto la Rai che ha creduto, fortemente, in noi”. Anche il vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini, si è detto felice per quest’occasione che potrebbe diventare appuntamento fisso delle feste natalizie anche negli anni che verranno.



