Concerto Primo Maggio 2020/ Scaletta cantanti e diretta Concertone Rai 3: Ambra conduce, c’è Vasco Rossi

Il coronavirus non ferma la musica del Primo Maggio 2020. Il concertone in Piazza San Giovanni a Roma è stato trasformato da Rai, Cgil, Cisl e Uil in un evento musicale che sarà trasmesso, dalle 20 alle 24, in diretta su Raitre. Al timone dello spettacolo che è stato intitolato “Musica per l’Italia – Lavoro in sicurezza: per costruire il futuro”, ci sarà Ambra Angiolini, padrona di casa delle ultime edizioni del Concertone. Quattro ore di spettacolo in cui sarà dato ampio spazio alla musica, ma anche a testimonianze e racconti per rendere omaggio ai lavoratori che hanno perso il lavoro, a quelli che rischiano di perderlo e a chi continua a lavorare nonostante i vari rischi. Nel corso dello spettacolo, inoltre, si cercherà di capire anche quale sarà il futuro dei lavoratori e si parlerà della necessità di salvaguardare ancora di più la salute dei lavoratori in un momento particolarmente difficile per tutti.

SCALETTA CONCERTO PRIMO MAGGIO: TUTTI I CANTANTI

Il concerto del Primo Maggio 2020 trasformato in un programma televisivo sarà ricco di ospiti e di grandi nomi. Il cast, infatti, è formato da alcuni dei più grandi artisti della musica italiana. La scaletta ufficiale del concerto non è ancora pubblica ma allo spettacolo “Musica per l’Italia – Lavoro in sicurezza: per costruire il futuro” offriranno il loro contributo Gianna Nannini, Vasco Rossi, Zucchero attraverso dei collegamenti e dei filmati. Oltre ai tre artisti già citati ci saranno anche: Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano Dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo e Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia Di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca. Gli ospiti internazionali saranno Patti Smith e Sting che si collegherà da Londra.

LE PAROLE DI CIGL, UIL E CISL

Pur non potendo scendere in piazza per dare voce, attraverso la musica, ai lavoratori, Cisl, Uil e Cigl sottolineano l’importanza di celebrare la Festa del Primo Maggio in un momento delicato e difficile come quello attuale. “Il Primo Maggio cade quest’anno in una fase particolare. Non ci sarà la possibilità di essere, come sempre, nelle piazze italiane e non si potrà svolgere la trentesima edizione del Concertone in piazza San Giovanni a Roma. È però importante che il lavoro resti protagonista. Perché il lavoro è e sarà la risorsa fondamentale per superare questa terribile pandemia e restituire al Paese una prospettiva per il futuro”, ha dichiarato Nino Baseotto, Segretario Confederale organizzativo CGIL. “Non mancheranno le testimonianze, la speranza e soprattutto la voglia di rialzarci presto. E la musica ci aiuterà anche quest’anno a trasmettere questa esigenza e a portare nelle case degli italiani un messaggio di grande unità, di solidarietà e di voglia di rinascita del nostro Paese”, ha aggiunto Giorgio Graziani, Segretario Confederale organizzativo CISL. “Ringraziamo iCompany e Rai3 che hanno messo in piedi questa edizione “straordinaria” – in tutti i sensi – del Concertone del Primo Maggio”, ha detto infine Pierpaolo Bombardieri, Segretario Generale Aggiunto UIL.

DIRETTA STREAMING E CANALE DEDICATO PER LA LINGUA DEI SEGNI

Il concerto del Primo Maggio 2020, potrà essere seguito su Raitre, ma sarà trasmesso anche in diretta streaming su Raiplay dove saranno pubblicati anche dei video realizzati dagli artisti esclusivamente per il canale interattivo della Rai. Inoltre, lo spettacolo avrà anche un canale dedicato per la lingua dei segni (Lis) per le persone non udenti. Il concerto, inoltre, sarà trasmesso anche in diretta radiofonica su RaiRadio2 con le voci di Gino Castaldo e Ema Stokholma che interverranno anche in diretta su Raitre. Tutto, dunque, è pronto per il grande Concerto del Primo Maggio che, seppur senza pubblico, è pronto a regalare quattro ore di show e di musica ai telespettatori.



