Concerto Vasco Rossi a Torino, 30 giugno 2022/ La scaletta, 3 ore di show

Vasco Rossi: ultimo concerto a Torino

Questa sera, giovedì 30 giugno, Vasco Rossi salirà sul palco dello stadio Olimpico – Grande Torino di Torino per l’ultimo concerto del suo tour 2022, iniziato poco più di un mese fa. “Ed eccoci a Torino! Finalmente a Torino! Oggi chiudiamo questo straordinario tour allo stadio Olimpico con l’XI sold out per 40.000! È stato un tour da record! Abbiamo girato l’Italia dal nord al sud e dal sud al nord “finalmente insieme” con 701.000 cuori! Ma non finisce qui! Siamo qui… e non andiamo più via. Stasera sarà una grande festa… A OLTRANZA!”, ha scritto il rocker di Zocca su Instagram. Dopo la data zero del 20 maggio a Trento, Vasco Rossi ha tenuto altri nove concerti a Napoli, Messina e Ancona, Milano, Roma (due date), Bari, Imola e Firenze.

Tour 2022 da record per Vasco Rossi

Un tour da record per Vasco Rossi: 11 date sold out e oltre 701.000 biglietti. “Sono molto felice di questo tour che ho sognato per due lunghissimi e duri anni. Sono felice di aver finalmente potuto cantare in pubblico le mie ultime canzoni… Non sempre è stato facile, soprattutto con il Covid che gira molto ancora. Abbiamo fatto di tutto per non saltare una data. E ce l’abbiamo fatta”, ha commentato il rocker di Zocca, come riportato sul suo sito ufficiale. Il film del tour, registrato a Roma al Ciro Massimo, uscirà su tutte le piattaforme quest’inverno, con la regia di Pepsy Romanoff. Anche questa sera, giovedì 30 giugno, allo stadio Olimpico – Grande Torino i fan assisteranno a uno spettacolo di circa 3 ore con una scelta di circa 30 canzoni.

Scaletta del concerto di Vasco Rossi a Torino

Nella scaletta dell’ultimo concerto del tour 2022 di Vasco Rossi non mancheranno i pezzi storici come “Ti prendo e ti porto via”, “Sally”, “Anima fragile”, “Vita spericolata” e “Rewind”. Come ormai tradizione il concerto si chiuderà sulle note di “Alba chiara”. Ecco la scaletta del concerto di Torino di Vasco Rossi:

1 XI comandamento

2 L’uomo più semplice

3 Ti prendo e ti porto via

4 Se ti potessi dire

5 Senza parole

6 Amore… aiuto

7 Muoviti!

8 La pioggia la domenica

9 Un senso

10 L’amore, l’amore

11 Interludio

12 Tu ce l’hai con me

13 C’è chi dice no

14 Gli spari sopra

15 Stupendo

16 Siamo soli

17 Una canzone d’amore buttata via

18 Ti taglio la gola

19 Rewind

20 Delusa

21 Eh già

22 Siamo qui

23 Sballi ravvicinati del terzo tipo

24 Toffee

25 Sally

26 Anima fragile

27 Siamo solo noi

28 Vita spericolata

29 Canzone

30 Albachiara

