Scaletta concerto Vasco Rossi allo stadio San Nicola di Bari oggi 30 giugno 2024/ Da ‘Blasco’ ad ‘Albachiara’

Un ultimo atto per un nuovo tripudio di emozioni: Vasco Rossi in concerto allo stadio San Nicola di Bari oggi – 30 giugno 2024 – chiude il ciclo di 4 date in Puglia e soprattutto lo splendido Live Tour 2024 che prima dell’attuale tappa si è districato tra Bibione e Milano, con ben 7 date allo stadio San Siro sempre sold out. Sarà una chiusura senza dubbio ‘da urlo’ e con una scaletta che ancora una volta racchiuderà, tra passato e presente, le hit del rocker italiano per eccellenza al netto di una scenografia mozzafiato.

“Una social setlist”, ha definito così – come riporta Repubblica – Vasco Rossi la scaletta del concerto al San Nicola di Bari – oggi 30 giugno 2024 – e per i giorni precedenti: una sorta di regalo per i suoi fan che nel corso di questo Live Tour 2024 gli hanno riservato un affetto straordinario. Ogni evento è stato sold out, compresi i 4 appuntamenti (l’ultimo questa sera) allo stadio San Nicola di Bari. Altri 50mila spettatori non vedono l’ora di ballare, piangere, cantare sulle note delle canzoni previste dalla scaletta del concerto di Vasco Rossi – oggi, 30 giugno 2024 – allo stadio San Nicola di Bari; e soprattutto meravigliarsi per il grande spettacolo che dal palco alla gente creerà un’atmosfera senza dubbio unica.

Ultima tappa in Puglia: la scaletta del concerto di Vasco Rossi allo stadio San Nicola di Bari, oggi 30 giugno 2024

Sarà una serata da ricordare per le decine di migliaia di appassionati che questa sera potranno apprezzare l’ultima tappa barese del rocker per eccellenza e della sua sfavillante band. La scaletta del concerto di Vasco Rossi al San Nicola di Bari – oggi 30 giugno 2024 – non dimentica nessuno: in pasto ai 50mila fan verranno date canzoni recenti, hit del passato, melodie iconiche senza tempo.

LA SCALETTA

– “Blasco” Rossi

– Asilo “republic”

– Gli spari sopra

– Gli sbagli che fai

– Quanti anni hai

– Come stai

– Vivere senza te

– Bollicine

– Jenny è pazza

– Sally

– Domenica lunatica

– Interludio 2024 / Echo Lake

– Un gran bel film

– La fine del millennio

– Gli angeli

– Basta poco

– C’è chi dice no

– La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica / Ridere di te

– Rewind

– Il mondo che vorrei

– Dillo alla Luna

– Se ti potessi dire

– Siamo solo noi

– Vita spericolata / Canzone

– Albachiara

