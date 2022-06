Concerto Vasco Rossi Bari, Stadio San Nicola 22 giugno 2022/ Scaletta, orari e info

Vasco Rossi, Concerto Bari Stadio San Nicola 22 giugno 2022: orari e info

Bari si prepara al concerto di Vasco Rossi in programma mercoledì 22 giugno 2022 al San Nicola. Sono circa 50mila gli spettatori attesi, con i biglietti andati sold out nel giro di pochi giorni. In occasione del concerto di Vasco allo stadio San Nicola di Bari del 22 giugno, il sindaco della città ha vietato la somministrazione e vendita di bevande in vetro, lattine e plastica con tappo per 24 ore entro il raggio di 500 metri dallo stadio e all’interno della struttura. Il concerto inizierà alle 21.00. Vasco Rossi si esibirà nei grandi successi che hanno segnato la sua carriera straordinaria.

Scaletta canzoni del Concerto Vasco Rossi Bari 2022

Le canzoni dell’ultimo album, Siamo qui, ci saranno quasi tutte nella scaletta: XI Comandamento, L’uomo più semplice, Ti prendo e ti porto via, Se ti potessi dire, Senza parole, Amore… aiuto, Muoviti!, La pioggia la domenica, Un senso, L’amore, l’amore, Interludio, Tu ce l’hai con me, C’è chi dice no, Gli spari sopra, Stupendo, Siamo soli, Una canzone d’amore buttata via, Ti taglio la gola, Rewind, Delusa, Eh già, Siamo qui, Sballi ravvicinati del terzo tipo, Tofee, Sally, Anima fragile, Siamo solo noi, Vita spericolata, Canzone e Albachiara. L’ultimo concerto di Vasco a Bari risale a quattro anni fa, poi il Covid-19 ha fatto saltare gli appuntamenti del 2020 e 2021. L’attesa dei fan è tanta e in molti si sono già accampati con le tende da oggi per vedere il loro beniamino in concerto.

Vasco Rossi riceve la Lupa d’Oro, il riconoscimento dopo i sold out al Circo Massimo di Roma

Continua lo straordinario successo di Vasco Rossi. Il rocker ha ricevuto anche un’importante onorificenza dalla città di Roma, la Lupa d’Oro. Vasco Rossi ha registrato sold out in due date al Circo Massimo di Roma che ha accolto per l’occasione 140.000 persone. Uno straordinario record che ha avuto un impatto positivo anche per la città di Roma. Vasco ha voluto condividere con i fan la bellissima notizia: “Ho ricevuto dal Comune di Roma questa lettera bellissima nella quale mi si informa della volontà di attribuirmi la ‘Lupa d’oro”, il massimo riconoscimento che Roma può dare, e io ne sono molto felice : Romaaaaa graaazieeeeee per il tuo affetto, da me a te anche di più.. Dopo tanti anni all’Olimpico ho avuto ancora una volta un’accoglienza straordinaria in queste due ultime notti al Circo Massimo, magica arena per gladiatori… ti gira la testa da quanta bellezza ti circonda, quanta gloriosa storia. Rischiavo di distrarmi, Roma”, ha scritto nel post il Komandante, in cui ha condiviso sia la comunicazione da parte del Comune della città che alcune foto delle ultime due serate.”Eh, Roma caput mundi era per me , che venivo dalla montagna, irraggiungibile… come l’America. Eh Roma Roma, quanti bei ricordi. Roma che ci venivo quando ero ancora uno sconosciuto e andavo in giro per gli uffici della Rai con il Maestro Auli a fare la promozione!! Mi divertivo un sacco, per me che avevo fondato una delle prime radio libere era uno sballo vedere gli studi della radio (quelli della televisione? mai visti allora)”.

