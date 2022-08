Concistoro Papa Francesco, diretta video streaming/ Nomi 21 nuovi Cardinali: chi sono

CONCISTORO CON PAPA FRANCESCO: DIRETTA VIDEO STREAMING E LIBRETTO

Oggi sabato 27 agosto inizia il Concistoro in Vaticano che vedrà la creazione di 21 nuovi cardinali, di cui ben cinque saranno italiani. Papa Francesco ha scelto di convocare vescovi provenienti da ogni parte del mondo e, come evidenzia Vatican News, di prediligere “le periferie e senza tener conto di quelle sedi che un tempo venivano considerate tradizionalmente ‘cardinalizie’”. A partire dalle ore 16 in Basilica San Pietro sarà possibile seguire l’intera celebrazione pubblica del Concistoro, con diretta video streaming sul canale YouTube di Vatican News. Il Concistoro al via oggi è l’ottavo sotto l’egida di Papa Francesco e precede l’incontro di lunedì 29 e martedì 30 agosto, in cui il Papa riunirà i cardinali del mondo per instaurare un dialogo circa la nuova Costituzione Apostolica sulla Curia romana, “Praedicate Evangelium”. È stata promulgata lo scorso 19 marzo ed è entrata in vigore domenica 5 giugno, in occasione della festa di Pentecoste.

L’evento era stato annunciato domenica 29 maggio al termine del Regina Coeli e vedrà la creazione di 21 cardinali, di cui 16 hanno meno di ottant’anni di età e dunque potranno divenire elettori in Conclave. Gli ultraottantenni sono: Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arcivescovo emerito di Cartagena (Colombia); Arrigo Miglio, Arcivescovo Metropolita di Cagliari; padre Gianfranco Ghirlanda, professore di Teologia e già rettore della Pontificia Università Gregoriana, e infine monsignor Fortunato Frezza, canonico di San Pietro. La celebrazione in diretta dal Vaticano vedrà due momenti principali tenuti da Papa Francesco: il Concistoro Ordinario Pubblico per la creazione di nuovi Cardinali, per l’imposizione della berretta, la consegna dell’anello e l’assegnazione del Titolo o Diaconia; il Concistoro Ordinario Pubblico per la Canonizzazione dei Beati, ovvero Giovanni Battista Scalabrini (vescovo di Piacenza, fondatore della Congregazione dei Missionari di San Carlo e della Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo) e Artemide Zatti (laico professo della Società Salesiana di S. Giovanni Bosco (Salesiani). Dalle ore 18 alle 20 questa sera si svolgeranno le visite di cortesia ai nuovi cardinali suddivisi nell’Aula Paolo VI e nel Palazzo Apostolico in Vaticano (qui la suddivisione dei 21 nuovi cardinali). A chiudere la tre giorni di Concistoro, martedì 30 agosto alle ore 17.30 sempre in Basilica Vaticana Papa Francesco presiederà la Santa Messa con i nuovi cardinali e con l’intero Collegio Cardinalizio. Qui trovate il libretto ufficiale della celebrazione di oggi con Papa Francesco.

CONCISTORO 2022: CHI SONO I 21 CARDINALI NOMINATI DA PAPA FRANCESCO

Nel corso del Concistoro saranno presenti anche cinque cardinali italiani: Monsignor Giorgio Marengo, nato nel 1974 a Cuneo e attualmente missionario della Consolata, nominato nel 2020 dal Papa stesso Prefetto Apostolico di Ulaanbaatar (Mongolia); Monsignor Oscar Cantoni, nato a Lenno (Como) nel 1950, nel 2016 è stato nominato dal Papa Vescovo della diocesi di Como ed è membro della Commissione episcopale per il clero e la vita consacrata; monsignor Arrigo Miglio, nato a San Giorgio Canavese (Torino) nel 1942 e Arcivescovo Metropolita di Cagliari fino al 2019; padre Gianfranco Ghirlanda, gesuita nato a Roma nel 1942 e insignito del dottorato Honoris Causa presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università di Salamanca; monsignor Fortunato Frezza, nato a Roma nel 1942, dal 2013 canonico della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e dal 2022 Camerlengo del Capitolo di San Pietro in Vaticano.

Tra i 16 prelati elettori, 3 sono cardinali di Curia, 13 invece vescovi residenziali: i tre capi Dicastero della Curia romana sono l’inglese Arthur Roche, prefetto della Congregazione per il Culto Divino; il coreano Lazzaro You Heung-sik, prefetto della Congregazione del Clero; lo spagnolo Fernando Vérgez Alzaga, presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e Governatorato. Nominati oggi cardinali in Concistoro anche: Jean-Marc Avelin, arcivescovo di Marsiglia; Peter Ebere Okpaleke, vescovo di Ekwulobia, in Nigeria; Leonardo Steiner, arcivescovo di Manhaus, in Brasile; Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão, arcivescovo di Goa e Damao, India; Robert W. McElroy, vescovo di San Diego, Usa; Virgílio do Carmo da Silva; arcivescovo di Timor orientale; Oscar Cantoni, vescovo di Como, Italia; Anthony Poola, arcivescovo di Hyderabad, India; Paulo César Costa, arcivescovo di Brasilia; Richard Kuuia Baawobr, arcivescovo di Wa, Ghana; William Seng Chye Goh; arcivescovo di Singapore; Adalberto Martínez Flores; arcivescovo di Asuncion, Paraguay, Non appena il Concistoro sarà terminato, dunque, il numero dei cardinali salirà a 229, di cui 132 saranno elettori e 113 saranno creati dall’attuale Pontefice. Geograficamente parlando, 107 cardinali saranno provenienti dall’Europa, 60 dall’America, 30 dall’Asia, 27 dall’Africa e 5 dall’Oceania.

