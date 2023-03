Concita De Gregorio choc: “Ho avuto il cancro”/ Confessione a Belve: “Ho la parrucca”

Concita De Gregorio ha avuto il cancro. Una confessione totalmente spiazzante quella effettuata dalla giornalista in occasione della quarta puntata di “Belve”, trasmissione di Rai Due condotta da Francesca Fagnani, e della quale sono filtrate alcune anticipazioni video. Fra queste, vi è anche il momento in cui il popolare volto di La 7 sottolinea di non avere optato per un taglio di capelli che emulasse quello di Giorgia Meloni, ma di essere stata costretta ad assoggettarsi alla parrucca: “Sono stata sul punto di chiamare il direttore (del giornale che pubblicò la news del ‘nuovo taglio’ di Concita De Gregorio), perché io avrei preferito avere i miei capelli, ma adesso porto una parrucca”.

Subito dopo, la presentatrice di “In Onda” ha aggiunto di avere trascorso un anno impegnativo per via della malattia che l’ha colpita: “Ho avuto un cancro, mi sono operata ad agosto. Ora faccio terapia tutti i giorni. Ne parlo al passato, perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato… Diciamo però che siamo sulla buona strada”.

CONCITA DE GREGORIO: “HO AVUTO IL CANCRO, MA NON L’HO DETTO PER UN MOTIVO PRECISO…”

A “Belve”, Concita De Gregorio ha poi svelato la ragione per la quale non ha mai parlato pubblicamente del suo cancro prima dell’intervista presso lo studio televisivo di Francesca Fagnani. La giornalista intendeva evitare che tutti le si rivolgessero con aria dolente, chiedendole continuamente come stesse, perché la malattia “è solo un pezzo della tua vita, non è tutta la tua vita. Il momento più brutto è stato capire come dirlo al più piccolo dei miei figli, che vive in Australia. Io volevo farlo di persona, ma a quel tempo facevo una terapia molto fitta. Ho convinto i medici che mi avrebbe fatto meglio vedere mio figlio che fare la terapia senza vederlo”.

Successivamente, esaurito il delicato argomento cancro, Concita De Gregorio si è soffermata sul celebre diverbio con il direttore di “Libero” Alessandro Sallusti (“Se non ti do il permesso di chiamarmi per nome… È un metodo, con le donne usano soltanto il nome e mai il cognome. Questa falsa confidenza è derubricarti a una persona intima e non conferirti autorevolezza”) e degli oltre 2 milioni di euro spesi per le cause di diffamazione intentate contro i suoi giornalisti quando era direttore de “L’Unità”.

“Ho avuto un cancro”. A #Belve Concita De Gregorio parla per la prima volta della malattia. “Hanno scritto che ho lo stesso taglio di capelli della Meloni. Sono stata sul punto di chiamare il direttore, perché preferirei avere i miei capelli. Adesso porto una parrucca”. pic.twitter.com/RjYUrFnBMe — Francesco Canino (@fraversion) March 14, 2023













