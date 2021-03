Concorrenti amici 2021 serale, chi sono?/ I nomi dei cantanti e ballerini

CONCORRENTI SERALE DI AMICI 2021: CHI SONO?

Chi sono gli allievi ammessi al serale di Amici 2021? La fase serale del talent show di Maria De Filippi prenderà il via sabato 20 marzo, in prima serata su canale 5 e farà compagnia ai telespettatori fino a metà maggio. Al serale, come sempre, sono stati ammessi i cantanti e i ballerini che, dopo mesi di lezioni ed esami, si sfideranno, puntata dopo puntata, per individuare il vincitore assoluto della ventesima edizione che eredità il trofeo da Gaia Gozzi, vincitrice della scorsa edizione e reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Al serale di Amici 2021, dopo i cantanti Gaia, Enula e Sangiovanni e i ballerini Rosa, Samuele e Serena, chi sono gli altri allievi ammessi? Per la prima volta da quando va in onda il talent show di Maria De Filippi, al serale, sono stati ammessi tutti gli allievi.

I NOMI DEI CANTANTI E BALLERINI AMMESSI AL SERALE DI AMICI 2021

I nomi di tutti gli allievi di Amici 2021 ammessi al serale sono stati annunciati nel pomeridiano trasmesso il 13 marzo. I ballerini ammessi che si sfideranno nelle varie puntate sono: Alessandro Cavallo, Martina Miliddi, Rosa Di Grazia di Lorella Cuccarini, Samuele Barbetta e Giulia Stabile di Veronica Peparini, Serena Marchese e Tommaso Stanzani di Alessandra Celentano. Ammessi anche tutti i cantanti della scuola: Aka7even di Anna Pettinelli, Deddy, Enula, Esa Abrate, Leonardo Lamacchia e Sangiovanni di Rudy Zerbi; Tancredi Cantù Rajnoldi, Gaia Di Fusco, Ibla e Raffaele Renda di Arisa. Chi sarà, dunque, il vincitore di Amici 2021? Chi vincerà il circuito ballo? Tutti gli allievi sperano di poter ripercorrere la strada di allievi delle precedenti edizioni che sono riusciti a conquistare il successo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA