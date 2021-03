Gaia Gozzi, “Cuore amaro”/ “Parla della mia storia”, alla conquista di Sanremo 2021

Gaia Gozzi a Sanremo 2021 con “Cuore amaro”

Da “X Factor” e “Amici” al palco dell’Ariston è un attimo. Gaia Gozzi è tra i 26 Big in gara al Festival di Sanremo 2021, che si svolgerà dal 2 al 6 del prossimo marzo. Gaia si presenta con il brano “Cuore amaro“: “È una canzone che non parla d’amore, per quanto a me piaccia parlare d’amore, parla di me. Infatti il “Cuore amaro” è mio. Parla della mia storia, del mio percorso, di come mi sento attualmente“, ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Nata a Guastalla, provincia di Reggio Emilia, da madre brasiliana Gaia Gozzi ha ereditato da lei la passione per la musica. Ma anche per la danza, dato che per diverso tempo è stata ballerina. A lei piace autodefinirsi “mulatta bianca”, un modo per sconfiggere l’inevitabile razzismo che aleggia sempre su persone di colore. La sorella, che di carnagione è più scura di lei, è infatti stata vittima di bullismo.

Gaia: dopo “X Factor” e “Amici” sbarca a Sanremo 2021

Dopo aver passato un po’ di tempo negli Stati Uniti, Gaia tenta la carta di X Factor nel 2016 ottenendo un ottimo risultato, il secondo posto. “Sono passata dai concerti in bagno da bambina guardandomi allo specchio, al palco del talent Sky senza studiare mai canto” ha detto una volta. Ma nonostante l’incisione di due dischi non ottiene alcun riscontro commerciale, tanto che lascia la musica e va a lavorare nel telemarketing, assistenza clienti di Enel, Eni e altre aziende, lavorando dalle 6.30 del mattino fino al pomeriggio. Nel 2018 riprova con Amici, ma non viene ammessa. È però con la partecipazione del 2019 ad Amici che ottiene un riconoscimento più ampio, vincendo il serale. Del brano, “Chenga“, un arioso ballabile, registra un videoclip usando solo sue immagini preparate dalla madre della sua infanzia insieme alle due sorelle. Dopo due album, è arrivata adesso al terzo disco, “Nuova genesi“.



