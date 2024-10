Amici 2024, chi verrà eliminato domenica 17 ottobre? Il pubblico sostiene SenzaCri

Chi sarà eliminato da Amici 2024? Ecco la domanda che si stanno facendo tutti in vista della puntata di domenica 17 ottobre, che vedrà cantanti e ballerini ancora una volta in sfida per continuare questa esperienza nel talent firmato Maria De Filippi. Come se la stanno cavando gli allievi? Dopo la prima eliminazione di Alena sembrano esserci altri due talenti a rischio e sono Teodora e SenzaCri, che questa settimana non sono riuscite a dare il meglio di sè stesse. Nel daytime è stata mostrata la consegna della felpa rossa a Cristiana, che poi è corsa in bagno a piangere.

Non solo, la cantante si è anche consolata tra le braccia di Ilan Muccino, con il quale ha instaurato un rapporto importante durante questo primo mese nella scuola di Amici 2024. I due sono stati protagonisti di un momento molto dolce, in cui si sono ripetutamente abbracciati e hanno ammesso di vedere molto di sè stessi nell’altra persona. Sui social la consegna della felpa rossa a SenzaCri è stata vista come una grande ingiustizia, dato che la cantante ha fatto una performance di tutto rispetto e si è sempre impegnata fino all’ultimo per migliorare testi e canto.

A finire nel girone dei possibili eliminati è anche Teodora Olivia Martinez, la ballerina 23enne argentina che ormai da anni vive in Spagna. Teodora dovrà affrontare una sfida difficile, in più con un infortunio che le sta impedendo di dare il meglio di sè stessa. Durante uno dei daytime di questa settimana abbiamo visto la ballerina confidarsi con la collega Alessia: anche loro come Ilan e SenzaCri si sono abbracciate dopo un lungo sfogo in cui Teodora spiega di non aver dato tutto quello che poteva: “Sto ballando con la paura, e questo non va bene“.

A sostenerla emotivamente è stata anche la coreografa e insegnante Deborah Lettieri, che come sempre parla agli allievi a cuore aperto supportandoli nei momenti di crisi, e anche questa volta ha voluto prendere da parte Teodora, che è a rischio eliminazione da Amici 2024. Deborah le ha detto di vedere tutto il suo impegno, consapevole che l’unica cosa che la blocca è la paura di farsi male. Insomma, domenica 27 ottobre sarà una bella battaglia, tra due concorrenti amatissime che hanno sempre dato tutto per la loro disciplina. Chi uscirà da Amici 2024? Sarà SenzaCri o Teodora? A presto con la puntata di domenica pomeriggio!