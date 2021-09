Concorrenti Amici 21, chi sono?/ I nomi gli allievi 2021/2022: si compone la classe

Si compone la classe di Amici 21: in arrivo i nuovi Concorrenti di Amici 2021/2022

Riparte ufficialmente la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Oggi, 19 settembre su Canale 5, Maria De Filippi annuncia quella che è la classe che si giocherà la vittoria ad Amici 21. Ricordiamo che la puntata non sarà in diretta ma è stata registrata pochi giorni fa, il 15 settembre. È per questo che conosciamo già il nome di alcuni dei ragazzi che riusciranno a conquistare un banco nella scuola e anche grazie a chi.

Il meccanismo è sempre quello delle leve: se un professore abbassa durante l’esibizione dell’aspirante allievo la leva, non entrerà nella scuola, ma se un altro prof la alza, potrà invece fare il suo ingresso nella classe con chi ha sollevato la leva per lui. Detto questo, andiamo a scoprire i nomi degli allievi di quest’anno.

Concorrenti Amici 21, chi sono? Arrivano due ballerini per Alessandra Celentano

Il primo ragazzo che riesce a conquistare un banco è Alex, cantante. È Rudy Zerbi a volerlo fortemente nella scuola e, quindi, nella sua squadra. Alessandra Celentano trova invece la sua prima allieva nella ballerina Carola, mentre Serena entra per il ballo e diventa allieva di Raimondo Todaro, nuovo professore di danza di quest’anno (Lorella Cuccarini passa al canto). Anna Pettinelli sceglie per la sua squadra due cantanti: Inder e Cristian. È ancora il turno di Rudy Zerbi che sceglie per la sua squadra anche Albert e Nicole. Secondo allievo per la Celentano, stavolta un ballerino, Mirko. Invece Mattia e un altro Mirko si contendono un banco per Raimondo Todaro. Scopriremo nella prossima puntata chi dei due ce la farà. Infine una grande sorpresa: nella squadra di Lorella Cuccarini arriva Luca D’Alessio, in arte LDA, ovvero il figlio di Gigi D’Alessio.

