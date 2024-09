Concorrenti Amici 24: chi saranno gli allievi della nuova classe di Maria De Filippi? Le anticipazioni

Chi sono i concorrenti di Amici 24? È questa la domanda che i fan del talent condotto da Maria De Filippi si pongono oggi, nel giorno dell’attesissima prima registrazione. Oggi, finalmente, non solo scopriremo chi sono i concorrenti di Amici 24, ma anche la nuova classe nella sua totalità. In studio, a scegliere chi occuperà i banchi quest’anno, c’è come sempre la commissione di professori, che trova una novità nel ballo – Deborah Lettieri al posto di Raimondo Todaro – e forse anche una nel canto (non è infatti ancora chiaro se Anna Pettinelli tornerà o sarò sostituita da Giusy Ferreri, come rivelato da alcune indiscrezioni).

Tornando, dunque, ai concorrenti di Amici 24, anche quest’anno tra gli allievi potrebbero esserci dei figli d’arte, soprattutto per quanto riguarda la classe di canto.

Non è una novità che Maria De Filippi ospiti nel suo talent figli di volti già noti nel mondo dello spettacolo: l’ultimo esempio è stato Holden, concorrente dello scorso anno, figlio di Paolo Carta (celebre chitarrista e compagno di Laura Pausini). Prima ancora c’è stata Angelina Mango, figlia di Pino Mango, e qualche anno fa è stato il caso di LDA, figlio di Gigi D’Alessio.

Tra i concorrenti di Amici 24, invece, potrebbero esserci due figli d’arte: uno è D’Art, che altri non è che il figlio secondogenito del celebre cantante Raf e della moglie Gabriella Labate. Altro possibile allievo è Ilan, il figlio d’arte non di un cantante, bensì di un famosissimo regista italiano: Gabriele Muccino. Insomma, potrebbero esserci molte sorprese nella classe di Amici 2024, che sarà svelata alla fine della registrazione di oggi, 26 settembre, e che potremo vedere in onda domenica 29 settembre su Canale 5, a partire dalle 14.