Amici 24 anticipazioni: chi sostituisce Raimondo Todaro

Tutto pronto per la nuova edizione di Amici che si appresta a riaprire i battenti con una nuova classe e nuovi insegnanti. Il talent show più longevo della televisione italiana è pronta a regalare nuovi sogni agli aspiranti cantanti e ballerini che sono pronti a conquistare i consensi del pubblico e degli insegnanti. I nomi di tutti gli allievi saranno svelati nel corso della prima puntata e tra i nomi dovrebbero esserci anche i figli di alcuni artisti italiani. I nomi che stanno circolando sul web sono quelli del figlio di Raf e di Gabriele Muccino.

Amici 2024, Mattia Zenzola: “L’addio di Raimondo Todaro? Non conosco i motivi, ma…”/ “Mi ha insegnato tanto”

Dopo Angelina Mango e LDA che sono stati tra gli allievi più amati delle ultime edizioni del talent show, anche quest’anno dovrebbero esserci figli d’arte pronti, però, a farsi notare per il proprio talento. Le novità, però, non riguarderanno solo i nomi degli allievi, ma anche quelli dei professori.

Amici 24 anticipazioni: chi sono i professori

Importanti novità anche tra gli insegnanti che cambiano come è stato già annunciato. Tra i professori confermati ci sono quelli di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini che saranno ancora professori di canto. Punto interrogativo sulla presenza di Anna Pettinelli al cui posto, tuttavia, dovrebbe esserci Giusy Ferreri. Tra gli insegnanti di danza, invece, confermati Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Non ci sarà, invece, Raimondo Todaro.

Quando inizia Amici 24? Annunciata la data ufficiale/ Cosa accadrà nella prima puntata

“Me l’hanno chiesto tutti questa estate. Ho trascorso anni bellissimo e sono cresciuto tanto dal punto di vista umano e professionale. Per chi ama insegnare come me, Amici è davvero il top. Sono stato veramente tanto fortunato e non l’ho mai dato per scontato, però non ci sarò. Ne approfitto per salutare tutti. Lì c’è una squadra fantastica da Maria in giù. E niente noi faremo il tifo da casa e li seguiremo”, le parole di Todaro in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo. Al suo posto, arriverà Deborah Lettieri, ballerina del Crazy Horse di Parigi. La prima puntata di Amici sarà trasmessa alle 14 su canale 5 e durerà fino alle 16.

Chi è Deborah Lettieri? Nuova professoressa di Amici 2024 al posto di Raimondo Todaro/ Già stata in un talent