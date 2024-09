Anticipazioni registrazione Amici 24, prima puntata del 29 settembre: chi saranno i nuovi allievi

L’attesa è finita: oggi, 26 settembre 2024, si registra la prima puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda su Canale 5 domenica 29 settembre a partire dalle 14. Maria De Filippi torna alla conduzione dell’amato talent che si prepara ad annunciare la sua nuova classe, mostrando uno per uno tutti gli allievi che sono arrivati fino alla fase finale della gara.

Non mancano novità in questa edizione di Amici 2024, a partire dalla cattedra di danza che trova tra i professori una novità. È, infatti, confermata l’assenza di Raimondo Todaro, che lascia spazio a Deborah Lettieri, nota ballerina e coreografa italiana. Al suo fianco la confermatissima Alessandra Celentano e Emanuel Lo. Resta, invece, confermata la cattedra di canto, composta da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Cosa accadrà nella prima puntata di Amici 2024

Ma cosa accadrà nel corso della prima puntata di Amici 24? Lo svolgimento sarà lo stesso degli ultimi anni: Maria De Filippi svelerà quali allievi hanno conquistato la maglia e, dunque, un posto nella classe del talent, e chi invece no, ma non lo farà personalmente. In studio ci saranno una serie di ospiti, ai quali verrà assegnata una scatola contenente un tot di maglie da assegnare. Potremmo, dunque, ritrovare sul palco ex allievi di Amici, come Angelina Mango, Emma, Annalisa o Mattia Zenzola, ma anche volti appartenenti al mondo del cinema e dello spettacolo, come Gerry Scotti.

Saranno loro a svelare gli allievi della nuova classe di Amici 24, che occuperanno i banchi della nuova edizione. Ricordiamo che, durante le varie puntate del pomeridiano, i ragazzi che hanno conquistato un posto potranno essere sfidati da cantanti e ballerini esterni alla scuola, che potrebbero così eliminarli dal talent e prendere il loro posto.

Le novità della puntata di Amici 24 e la diretta streaming

La prima puntata di Amici 2024 va in onda domenica 29 settembre su Canale 5, ma la durata è minore a quelle degli ultimi anni, visto che non concluderà alle 16.30 ma mezzora prima, lasciando dunque maggiore spazio a Verissimo di Silvia Toffanin. La puntata sarà visibile, oltre che su Canale 5, anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e disponibile successivamente sulla piattaforma.