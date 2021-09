Concorrenti Ballando con le stelle 2021/ Annunciato il cast ufficiale: c’è Morgan!

Arriva la lista ufficiale dei concorrenti di Ballando con le stelle 2021. Attraverso i social del programma sono stati annunciati i 13 nomi che scenderanno in pista a partire dal 16 ottobre su Rai 1. Si preparano a dare il via alla gara l’ex calciatore Fabio Galante, il pilota Andrea Iannone, la figlia di Paul Gascoigne Bianca, i cantanti Memo Remigi, Arisa, Al Bano, Mietta. Ci saranno ancora: la soubrette Sabrina Salerno, l’attrice Valeria Fabrizi, il fisico Valerio Rossi Albertini, l’hair stylist Federico Fashion Style e il modello e rugbista Alvise Rigo. Confermato, infine, anche Morgan, la cui presenza nel cast era in dubbio fino a pochi giorni fa, a quanto pare, per “divergenze di contratto”. Pare, dunque, che tali divergenze siano state risolte e che il cantante farà ufficialmente parte del cast fisso dello show condotto da Milly Carlucci.

Non mancheranno ospiti eccezionali nel corso della nuova edizione di Ballando con le stelle. Uno di questi è il campione azzurro Marcell Jacobs. Il velocista sarà infatti il ballerino per una notte di Milly Carlucci, lo ritroveremo dunque in una puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Tra gli ospiti dovrebbero esserci anche altri due volti noti del mondo dello sport: il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini e l’ex calciatore Ronaldo Luis Nazario de Lima. Non sono trapelati, al momento, altri nomi riguardanti i ballerini per una notte della Carlucci. Confermata invece al completo la consueta giuria: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

