Concorrenti Grande Fratello 2024: “In lizza Margherita Zanatta”/ I rumor sull’ex inviata di Barbara D’Urso

Siamo appena ai primi bagliori dell’estate con il motore televisivo attualmente in pausa; eppure, non si può non dare uno sguardo agli scenari che il prossimo autunno riguarderanno i programmi più attesi della prossima stagione. Un focus in particolare è sui possibili concorrenti del Grande Fratello 2024 dato che i casting pare siano già iniziati da alcune settimane. Il format dovrebbe seguire la medesima linea vista lo scorso anno, ovvero un mix di personalità note e volti sconosciuti alla luce dei riflettori.

Chi saranno i concorrenti del Grande Fratello 2024? è sicuramente presto per dirlo, ma alcuni rumor sono già spuntati in rete e navigano a briglie sciolte in attesa di conferme o smentite. Come riporta BlogTivvu, un nome nuovo sarebbe da iscrivere al ‘toto-gieffini’ per la prossima edizione: quello di Margherita Zanatta.

Margherita Zanatta, nel cast del Grande Fratello 2024 per migliorare il terzo posto del 2011?

Ad avanzare l’ipotesi di una possibile partecipazione di Margherita Zanatta tra i concorrenti del Grande Fratello 2024 sarebbe stata Deianira Marzano – esperta di gossip – con una storia pubblicata su Instagram. “Margherita Zanatta è in lizza per il prossimo Grande Fratello”. Un breve accenno dunque alla possibilità che l’ex inviata di Barbara D’Urso possa partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini.

Tra l’altro – come racconta BlogTivvu – Margherita Zanatta ha già partecipato al Grande Fratello; precisamente nel corso dell’undicesima edizione dove si mise in evidenza sfiorando la vittoria e piazzandosi in terza posizione. Dunque, sarebbe un ritorno nella Casa più spiata d’Italia che di fatto ai tempi (2011) spianò la strada alla sua carriera nel mondo della tv.

