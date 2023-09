Concorrenti Grande Fratello, la lista degli “scartati” si allunga/ Escluso un altro volto noto. E non solo…

Grande Fratello, la lista dei concorrenti “scartati” si allunga ancora: ecco le ultime indiscrezioni

Manca poco all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello e cresce la curiosità di scoprire i nomi dei nuovi concorrenti. La partenza è fissata per lunedì 11 settembre e anche quest’anno è previsto un doppio appuntamento, uno il lunedì sera e l’altro il venerdì sera. E’ ormai risaputo come Pier Silvio Berlusconi abbia deciso di modificare linea per quanto riguarda il Grande Fratello, ma in generale anche per tutti gli altri reality, al fine di evitare dinamiche poco gradite. Per questo motivo ci sono state delle selezioni “diverse” rispetto agli altri anni e molti nomi sarebbero stati scartati a priori dagli autori.

E così, dopo i tanti rumors sul cast della nuova edizione del Grande Fratello, si aggiungono altre esclusioni eccellenti. Secondo indiscrezioni uno dei volti noti finito ai margini sarebbe Max Bertolani, ex fidanzato di una vippona che ha già partecipato al GF, ovvero Pamela Prati. Come spiega Amedeo Venza nelle storie del suo profilo Instagram, l’attore sarebbe stato escluso dalla redazione del Grande Fratello.

Il secondo nome, invece, è quello rappresentato dalla famosa showgirl ed ex naufraga Claudia Galanti, anche se in questo caso sarebbe stata lei a declinare l’offerta. Pertanto non si può parlare di esclusione, ma di un presunto “no” da parte della diretta interessata.

Tra i vip già annunciati ufficialmente per la nuova edizione del Grande Fratello ci sono invece Beatrice Luzzi, Alex Schwazer e Giampiero Mughini. Alla conduzione è stato confermato Alfonso Signorini, mentre ci sarà una sola opinionista e sarà Cesara Buonamici. Tolta dal gruppo di lavoro anche l’ex concorrente ed influencer Giulia Salemi che si occupava di coinvolgere e interagire coi social media durante la diretta delle puntate.

