Concorrenti Grande Fratello Vip 7, chi sono? Parla Urtis: “Gente mai vista!”/ “Non i soliti che vanno in TV”

Concorrenti Grande Fratello Vip 7, chi sono? Lo spoiler di Giacomo Urtis

Chi saranno i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip? Circolano sul web le prime indiscrezioni su chi varcherà la porta rossa a settembre e nuovi spoiler sono recentemente arrivati da Giacomo Urtis. L’ex gieffino, ospite dell’Isola Party, ha infatti rivelato qualcosa sulla prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, annunciando ‘gente nuova’.

Giacomo Urtis lancia la hit dedicata a Lulù e Manuel Bortuzzo/ "Per colpa di gente…"

Nel corso del collegamento con l’Isola Party, come riportano le colleghe di BlogTivvù, Urtis ha dichiarato: “Mi chiamano la tomba e non posso parlare altrimenti poi mi dicono che sono la tomba scoperchiata… Vi anticipo solo che sarà pazzesco, nuovo, vedremo tutte facce nuove, quindi sarà fig*, roba nuova che non siamo abituati a vedere, non i soliti che vanno in televisione. Un po’ di gente nuova, fresca. Ho percepito nell’aria questa cosa, poi non lo so, mi faccio gli affari miei.”

FESTA DI LULÙ È POLEMICA, SELVAGGIA ROMA "CON FALSI AMICI"/ Urtis "Guarda tua vita"

Grande Fratello Vip 7, le prime indiscrezioni

Il Grande Fratello Vip 7, dunque, si prepara a stupirci. I concorrenti, a quanto pare, non sarebbero i soliti volti che vediamo in TV ma Vip “nuovi”. Alfonso Signorini è determinato a dare una ventata di freschezza al reality di Canale 5, partendo però dai suoi opinionisti. Addio a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe a favore di due volti nuovi di zecca al suo fianco. Ma di chi si tratterà?

Le ultime indiscrezioni fanno i nomi di Asia Argento e Morgan. I due ex si ritroverebbero così faccia a faccia nello studio di Canale 5 ma potrebbero dare adito a polemiche interne che andrebbero a scontrarsi con quelle del Grande Fratello Vip.

Giacomo Urtis: "Miriana Trevisan? Mai più vista e sentita"/ E su Biagio D'Anelli...

© RIPRODUZIONE RISERVATA