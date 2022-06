Morgan e Asia Argento opinionisti al Grande Fratello Vip 7?/ L’indiscrezione bomba

Morgan e Asia Argento opinionisti al Grande Fratello Vip 7?

Fioccano indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Mentre Alfonso Signorini si gode le vacanze al mare, in Italia si lavora già per la prossima edizione del reality che, molto probabilmente, anche stavolta lo terrà impegnato per circa sei mesi. E da quando è arrivata la notizia dell’addio di Sonia Bruganelli e Adriana volpe alla poltrona da opinionista, tutti si chiedono chi saranno i nuovi volti ad affiancare il conduttore in questa lunga avventura.

Dopo le voci su Amanda Lear, Katia Ricciarelli e Cristiano Malgioglio, c’è chi parla di un duo che sarebbe tanto imprevedibile quanto scoppiettante in studio: Morgan e Asia Argento. I due non sono soltanto ex coniugi, ma anche due personaggi televisivi senza peli sulla lingua e facili alla polemica. Il che li renderebbe una vera bomba ad orologeria.

Grande Fratello Vip 7: opinionisti e voci sui primi concorrenti

A lanciare l’indiscrezione bomba è Dagospia che smentisce anche i nomi fatti in precedenza: “Cristiano Malgioglio non sarà opinionista al Grande Fratello Vip in quanto sarà in giuria a Tale e Quale Show. – chiarisce la fonte, che spiega – Quindi niente coppia con Amanda Lear.” Così annuncia che “I nuovi opinionisti del GF Vip, secondo voci di corridoio, potrebbero essere Asia Argento e Morgan.”

Arrivano infine anche indiscrezioni su chi potrebbe varcare la porta rossa quest’anno: “Tra i concorrenti si fa persino il nome di Evelina Sgarbi, una dei tanti figli del critico d’arte Vittorio Sgarbi.” Chiaro che, al momento, si tratta di voci che non hanno alcun tipo di conferma dai canali ufficiali del reality.

