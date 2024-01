Concorrenti Isola dei Famosi 2024: Joe Bastianich il primo?/ L’indiscrezione bomba

Joe Bastianich sbarca all’Isola dei Famosi 2024? L’indiscrezione

Il Grande Fratello spegnerà le luci tra pochi mesi, subito dopo andrà in onda l’Isola dei Famosi 2024 con nuovi protagonisti e colpi di scena. Ancora non sono emerse notizie ufficiali sul cast, ma cominciano ad emergere le prime indiscrezioni che vedono Joe Bastianich come primo concorrente del reality show.

ITALOAMERICANI VINCONO PECHINO EXPRESS/ Joe Bastianich e Andrea Belfiore, che tappa!

Ma dove lo abbiamo conosciuto? Bastianich è già noto al pubblico televisivo per aver partecipato alla versione italiana di MasterChef dal 2011 al 2019. Inoltre, il noto chef stato concorrente ad Amici Celebrities, Italia’s Got Talent e Pechino Express in cui è stato piuttosto apprezzato. A lanciare l’indiscrezione di un approdo in Honduras, ci ha pensato Davide Maggio che ha svelato la presenza dello chef in questa nuovissima avventura televisiva.

Gli Italo Americani, Joe Bastianich e Andrea Belfiore/ Saranno vincitori di tappa?

Isola dei Famosi 2024, Luxuria alla conduzione? Lei smentisce tutto

L’Isola dei Famosi 2024 è ormai stato confermato nel futuro dei palinsesti Mediaset, anche se è ancora incerto chi condurrà il format. Secondo l’indiscrezione di Dagospia, Ilary Blasi sarebbe stata messa in discussione e a sostituirla sarebbe stata scelta Vladimir Luxuria, che ha ricoperto il ruolo di opinionista per due edizioni consecutive. Secondo il portale, Luxuria sarebbe stata confermata alla conduzione del reality show.

A smentire queste indiscrezioni la stessa opinionista che ai microfoni di Fan Page ha dichiarato: “Non c’è nulla di vero e anzi, sarei felice di restare opinionista accanto a Ilary Blasi. Non lo dico per scaramanzia, sai quelle cose per le quali uno non dice ‘in attesa di’. Davvero non c’è stata alcuna proposta”. Stando alle sue parole, dunque, Blasi rimarrà al suo posto anche per questa edizione del reality show in Honduras.

Andrea Belfiore/ "Da Pechino Express io e Joe Bastianich ci portiamo nuovi amici"

© RIPRODUZIONE RISERVATA