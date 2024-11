Concorrenti Sanremo Giovani 2024: tutti i nomi

Sono 24 i cantanti di Sanremo Giovani 2024 che, in quattro serate, si sfidano per riuscire a conquistare prima un posto nella semifinale del 10 dicembre, poi uno nella finalissima del 18 dicembre e, infine, per strappare il biglietto per le Nuove proposte del Festival di Sanremo 2024. Durante le quattro serate, i cantanti sono divisi in quattro gruppi da sei e, in ogni puntata, si sfidano in sfide a due per portare a tre eliminazione. Dopo le prime scremature, sono 24 i cantanti protagonisti di Sanremo Giovani 2024 tra i quali ci sono anche diversi ex allievi di Amici di Maria De Filippi che sperano di riuscire ad arrivare sul palco del Teatro Ariston. Ecco i nomi dei 24 cantanti in gara:

Chi è Angie a Sanremo Giovani/ Angelica Paola Ibba in gara con il brano "Scorpione"

Alex Wyse, “Rockstar”

Angelica Bove, “La nostra malinconia”

Angie, “Scorpione”

Arianna Rozzo, “J’Adore”

Bosnia, “Vengo dal sud”

Ciao sono Vale – “Una nuvola mi copre”

Cosmonauti Borghesi, “Aurora tropicale” – Leonardo Rese (voce e tastiere), Marco Cestrone (batteria), Alessandro Mastropietro (chitarra).

Dea Culpa, “Nuda”

Giin, “Tornare al mare”

Grelmos, “Flashback”

Mazzariello, “Amarsi per lavoro”

Mew, “Oh my God”

Moska Drunkard, “Trinacria”

Nicol, “Come mare”

Orion, “Diamanti nel fango”

Questo e quello, “Bella balla”

Rea, “Cielo aperto”

Sea John, “Se fossi felice”

Selmi, “Forse per sempre”

Settembre, “Vertebre”

Sidy, “Tutte le volte”

Synergy, “Fiamma”

Tancredi, “Standing ovation”

Vale LP e Lil Jolie, “Dimmi tu quando sei pronto a fare l’amore”

Concorrenti Sanremo Giovani 2024: chi canta nella serata del 12 novembre

Nel corso della prima serata di Sanremo Giovani 2024 in programma oggi, martedì 12 novembre, si esibiscono: Angie, Mazzariello, Tancredi, Mew, Sidy, Synvergy. Angie, all’anagrafe Angelica Paola Ibba, è nata nel 2001 e nel 2010 faceva parte del cast di “Ti lascio una canzone”, il programma di Antonella Clerici. Antonio Mazzariello è un cantautore campano che scrive le proprie canzoni con chitarra e pianoforte e prima di partecipare a Sanremo Giovani 2024 ha avuto la possibilità di salire sul palco del Concerto del Primo Maggio.

Tancredi Cantù Rajnoldi, in arte Tancredi, invece, ha partecipato ad Amici 2021 e ha pubblicato il brano “Faccio da me” con Donatella Rettore. Sempre da Amici arriva Mew che ha abbandonato la scuola di Maria De Filippi nella scorsa stagione. Sidy Casse, in arte Sidy, è un cantante afro-italiano di origine senegalese ma che è cresciuto in Italia, in provincia di Brescia e, nel 2017 ha partecipato a X Factor. Aurora Mina Cortes e Lucia Battistini, infine, formano il duo Synergy, nato dopo essersi incontrate lavorando in un bar.