Concorsi pubblici 2020, scadenza bandi/ Asp Enna, 78 posti medici: prove e discipline

Tra i bandi dei concorsi pubblici in scadenza nei prossimi giorni, il settore della Sanità pubblica segnala in Sicilia un importante maxi-bando previsto per 78 medici di diverse discipline presso l’Asp di Enna: «e’ indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, dei posti di seguito indicati», si legge nel bando integrale pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale lo scorso 1 gennaio 2020. I posti in palio con il concorso Sanità vede la copertura di 17 posti dirigente medico di anestesia e rianimazione; 18 per dirigente medico di medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza; 7 posti per dirigente medico di cardiologia; 10 posti per dirigente medico di radiodiagnostica; altri 10 posti per dirigente medico di ginecologia ed ostetricia; 10 posti per dirigente medico di ortopedia e traumatologia; 2 posti per dirigente medico di anatomia patologica; e infine 4 posti per dirigente medico di patologia clinica. Il testo integrale del bando in scadenza tra i concorsi pubblici del settore Sanità Sicilia – con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione – è pubblicato all’albo dell’Azienda e a questo indirizzo specifico.

CONCORSI PUBBLICI, MEDICI A ENNA: PROVE D’ESAME

Per conoscere appieno i requisiti occorre riferirsi al testo integrale mentre per capire dove occorre spedire la domanda di partecipazione al concorso per 78 medici presso l’Asp di Enna serve solo collegarsi all’indirizzo https://aspenna selezionleconcorsi.it. Sul fronte delle prove d’esame che i candidati dovranno sostenere per poter accedere ai 78 posti in palio, la Commissione sanitaria dispone complessivamente di 100 punti ripartiti in questa maniera: 20 punti per i titoli, 80 punti per le prove d’esame. I punti delle stesse prove prevedono poi 30 punti per la prova scritta, 30 punti per la prova pratica, 20 punti per la prova orale. Non solo, i punti per la valutazione dei titoli presentati alla Commissione sono ripartiti con titoli di carriera al massimo punti 10; titoli accademici e di studio – massimo punti 3; pubblicazioni scientifiche – massimo punti 3; curriculum – massimo punti 4.

© RIPRODUZIONE RISERVATA