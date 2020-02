Concorsi pubblici, bandi in scadenza/ Cagliari, 61 posti per amministrativi contabili

Tra i principali concorsi pubblici in scadenza nei prossimi giorni, vi segnaliamo il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 gennaio 2020 e con scadenza per la domanda di selezione fissata per il prossimo 13 febbraio indetto dal Comune di Cagliari: si tratta del concorso per la copertura di posti di vari profili a tempo indeterminato di personale non dirigente, Come requisiti principali, oltre alle normali richieste per un concorso nella Pubblica Amministrazione, il bando sottolinea la necessità come titolo di studio “minimo” il diploma di Scuola Secondaria di 2° grado. Nello specifico, sono richiesti 61 posti per istruttori amministrativi contabili, ma non solo: due posti di collaboratore tecnico professionale (ambito di attivita’ controllore del verde e manutenzione), categoria B, posizione giuridica ed economica iniziale B3; trenta posti di istruttore tecnico geometra – perito edile, categoria C, posizione giuridica ed economica iniziale C1. Le domande di ammissione devono pervenire entro il 13 febbraio in modalità rigorosamente on-line, compilando l’apposito modulo tramite la piattaforma sul sito del Comune di Cagliari www.comune.cagliari.it nella sezione Bandi di concorso.

CONCORSI PUBBLICI CAGLIARI: LE PROVE D’ESAME

Sul fronte delle prove d’esame, i concorsi pubblici in selezione a Cagliari prevedono una prova scritta o anche pratica o a contenuto teorico – pratico che servirà per accertare «il possesso delle competenze afferenti al profilo professionale oggetto di concorso e consistente nello svolgimento di un elaborato ovvero nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica aperta su una o più materie» inserite nel bando di concorso integrale (qui il testo). La seconda prova riguarda un test orale dove verrà testata la natura interdisciplinare delle materie elencate sempre nel concorso; come specifico il bando, nell’ambito della prova orale vengono accertate anche «la conoscenza della lingua inglese, di livello almeno B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), anche con riferimento allo specifico ambito del presente bando; la conoscenza delle potenzialità connesse all’uso delle tecnologie, in relazione ai processi comunicativi in rete, all’organizzazione e gestione delle risorse, al miglioramento dell’efficienza degli uffici e dei servizi».

