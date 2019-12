Concorsi pubblici, bandi in scadenza domani/ Funzionari tecnici: posti e requisiti

Sono diversi i concorsi pubblici il cui bando è in scadenza domani. Il Comune di Rieti, ad esempio, ha indetto una selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore di direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato. Le due figure sono da integrare all’ufficio tecnico, con la qualifica di funzionario tecnico cat. D1, per un periodo di sei mesi eventualmente prorogabile, a tempo pieno (36 ore settimanali). Nel bando sono precisati i requisiti specifici richiesti: ad esempio, laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento in ingegneria edile o ingegneria civile o classi di Laurea LM-23 di cui al D.M. 270/2004 o 28/S di cui al D.M. 509/1999 ed equipollenti. Inoltre, è richiesta pregressa esperienza, in qualità di dipendenti, maturata per almeno 6 mesi, presso pubbliche amministrazioni nei servizi tecnici. Infine, tra i requisiti specifici c’è l’abilitazione all’esercizio della professione. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, il Dirigente del Personale trasmetterà l’elenco dei candidati ammessi, alla Commissione all’uopo nominata. Questo elenco verrà poi pubblicato sul sito del Comune di Rieti.

CONCORSI PUBBLICI, BANDI IN SCADENZA DOMANI A CAIVANO

Tra i bandi di concorso in scadenza domani c’è quello del Comune di Caivano, che ha indetto la selezione pubblica per il conferimento di un incarico a termine di istruttore direttivo tecnico, categoria D, con possibilità di attribuzione di posizione organizzativa. Il concorso prevede come prova d’esame un colloquio finalizzato all’accertamento della professionalità e dell’attitudine posseduta in relazione al ruolo da ricoprire. La prova consisterà in una discussione argomentata sull’esperienza lavorativa ed in particolare, su approfondimenti tematici, che riguardano l’ordinamento degli Enti Locali e la specifica normativa di settore, nonché sulle specifiche metodologie professionali concernenti il posto da ricoprire. Ma il colloquio serve anche a verificare l’attitudine personale del candidato all’espletamento delle attività proprie del posto da ricoprire. Quali sono le materie su cui verterà il colloquio? Ordinamento degli enti locali, normativa statale e regionale in materia di edilizia e urbanistica, normativa statale e regionale in materia di appalti pubblici, normativa in materia di accesso agli atti amministrativi, normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, delitti pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

